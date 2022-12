Ashton Kutcher se emocionó al hablar de los problemas de salud de su hermano mellizo

escuchar

Poca gente sabe que Ashton Kutcher tiene un hermano mellizo, Michael, quien ha tenido que enfrentar muchas dificultades médicas a lo largo de los años. El gemelo del actor nació con parálisis cerebral y tuvo que recibir un trasplante de corazón, por lo cual su vida giró en torno a los hospitales.

En las últimas horas, durante el primer episodio de The Checkup With Dr. David Agus, de Paramount Plus, la estrella se emocionó al hablar de lo que atravesó hace un tiempo, cuando su hermano casi pierde la vida.

“ Entonces mi padre viene, me recoge y me dice: vamos a ver a tu hermano y yo pienso... no va bien todo ”, recordó Kutcher con lágrimas en los ojos. “Y se desmayó en la habitación”, continuó. En el tráiler de la serie se ve a los hermanos compartiendo un emotivo momento en el sofá, en el que Michael agarra las manos de Ashton mientras éste se seca las lágrimas .

Kutcher reveló el diagnóstico de parálisis cerebral de su hermano en una entrevista televisiva en 2003, una decisión por la que Michael se habría “enojado” inicialmente, pero que luego terminó aceptando. “ Me hizo el mayor favor que me ha hecho en la vida, porque me permitió ser yo mismo” , explicó el gemelo al hablar del momento en que el mundo se enteró de sus problemas médicos.

Kutcher también se sinceró con el Dr. Agus sobre su lucha contra una rara enfermedad potencialmente mortal: vasculitis, una enfermedad autoinmune que provoca inflamación y estrechamiento de los vasos sanguíneos. Hace unos meses, el actor contó que la vasculitis le afectaba la vista, el oído y el equilibrio y que se sentía “afortunado de estar vivo”.

“ No podía caminar y de repente no podía ver ...”, cuenta en el trailer. “ Cuando tenés este cara a cara con la muerte te bloqueás instantáneamente y solo pensás en qué estás haciendo con el día de hoy ”, dice sobre cómo enfrenta la vida en la actualidad.

La estrella de That´s 70 show dijo que pudo “recuperarse por completo” de la enfermedad, pero que le llevó un año “volver a construirlo todo”. “No lo apreciás realmente hasta que no lo tenés”, dijo sobre las cosas que hoy valora. “Hasta que decís: ‘No sé si volveré a ver, no sé si volveré a oír, no sé si volveré a andar’”.

The Checkup With Dr. David Agus también ofrecerá “conversaciones íntimas” sobre problemas de salud con estrellas como Oprah Winfrey, Maria Shriver, Howie Mandel, Amy Schumer, Nick Cannon, Jane Fonda y Lily Tomlin. El Dr. David Agus -especialista en cáncer y colaborador médico de CBS News- dirigirá el programa en el que hablará con las estrellas sobre temas médicos difíciles y profundizará en cómo han afectado a sus vidas y a las de sus familiares.

“Estos artistas han estado dispuestos a compartirnos sus propias historias de salud, muchos de ellos por primera vez, de una forma muy reveladora”, afirmó Agus. “Sus historias son cautivadoras y aterradoras, aunque en última instancia edificantes e inspiradoras”.

Hace un tiempo, Kutcher compartió lo difícil que fue para él crecer con los problemas de salud de Michael. “No quería volver a casa y enterarme de malas noticias sobre mi hermano”, expresó en alguna oportunidad. “Me mantenía tan ocupado que no me permitía sentirlo”, declaró.

En los últimos años, gracias a sus experiencias de vida y sabiendo lo que pueden llegar a sufrir las personas, la estrella decidió alejarse indefinidamente de los sets de filmación para dedicarse a pleno a una causa noble: usar su poder e influencia para luchar contra la trata de personas y el abuso sexual de menores. Así, su camino no terminó muy lejos del de su hermano, quien fundó una empresa para ayudar a jóvenes con discapacidades.

LA NACION