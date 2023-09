escuchar

Juana Viale regresó a la pantalla chica, pero no en el rol de conductora, sino como jurada invitada de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). El martes estuvo en el programa de Guido Kaczka y fue la encargada de hacer las preguntas del rubro televisión. No obstante, no fue solo su presencia la que generó expectativa, ya que las posibilidades de su regreso al canal suenan cada vez más fuerte, sino que más de uno posó su atención en el look que eligió: un conjunto de tres piezas sobrio y elegante que causó sensación.

Antes de dar inicio a un nuevo juego, más precisamente a la segunda noche donde los participantes, además del dinero, competían también por la llave para acercarse al departamento a estrenar, Guido Kaczka presentó a los miembros del jurado. Primero mencionó a Soledad Silveyra, después a Esteban Edul y luego a Nicole Neumann, que regresó esta semana tras un par de meses de ausencia. Continuó por Maru Botana y por último con la invitada del día.

“Actriz y conductora de televisión. ¡Le voy a preguntar por la vuelta! Cumple 20 años con la actuación. Llegada de Madrid, estuvo protagonizando la obra Tráfico. Señoras y señores, Juana Viale”, con estas palabras presentó a la nieta de Mirtha Legrand. Como era de esperarse el look que usó para la ocasión, no pasó inadvertido.

Juanita Viale deslumbró con su look en Los 8 escalones de los 3 millones

A lo largo de los años, la hija de Marcela Tinayre se convirtió en toda una fashionista. Sin importar el lugar ni la ocasión, siempre se destaca con sus looks. Mientras estuvo al frente del programa de su abuela por eltrece, se lució con exclusivos diseños con una diversidad de colores y texturas; algunos más sobrios y otros más llamativos. Su paso por el programa de entretenimientos no fue la excepción y su outfit negro y verde dio de qué hablar.

Juanita lució con un conjunto de tres piezas. Una pollera negra plisada con un poco de transparencia, larga hasta el piso y con un cinturón. En la parte superior, vistió un top liso en el mismo color con breteles gruesos que dejó parte del abdomen al descubierto.

Para romper con el look monocromático, sumó un blazer corto en color verde, una de las tendencias de la temporada y en los pies unas sandalias de taco alto. En cuanto a los accesorios, optó por unos aros argolla plateados, una cadenita con un dije del mismo color y pulseras. Por último, eligió un sutil maquillaje para marcar la mirada y llevó el cabello suelto hacia un costado con unas ondas en las puntas.

La foto que compartió Nicole Neumann junto al jurado de Los 8 escalones de los 3 millones (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Incluso todo parecería indicar que el jurado pasó un grato momento, ya que Nicole Neumann compartió una divertida foto en sus redes junto a Soledad Silveyra, Esteban Edul, Maru Botana y Juanita Viale. “El team de tonight”, escribió.

No obstante, así como acontecieron cosas con el jurado de Los 8 escalones de los 3 millones, del lado del frente los participantes tuvieron su propio desafío y uno de ellos tuvo una noche de ensueños. Por segunda vez, Tomás, el joven de 22 años, se impuso en la final y acumuló $6.000.000. Pero, eso no fue todo porque además de recibir el cheque, compró, por $850.000, la llave para competir por el departamento.