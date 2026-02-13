Luciano Castro confirmó que está internado: cómo se encuentra y por qué tomó la decisión

Durante la tarde de ayer comenzaron a circular con fuerza rumores sobre la salud de Luciano Castro y una posible internación en un centro de rehabilitación. Esta mañana, el propio actor decidió terminar con las especulaciones y, a través de una serie de mensajes que le envió a Moria Casán, confirmó la información. “Vengo a sanar”, le dijo a la actriz y conductora de eltrece.

Fue Nazarena Di Serio, una de las panelistas de La mañana con Moria, quien presentó el tema. “Luciano Castro decidió internarse, decidió aislarse”, expresó y agregó que lo hizo porque necesitaba un momento “de pausa, de paz, de descanso”. “A mí me dijo ‘vos sos la voz para decir esto porque a vos la gente te quiere, te respeta y yo te amo y te admiro. No hablé nunca con nadie y no hay nada que haya dicho con respecto a lo que yo vengo a sanar”, agregó Casán.

“Me interné porque quiero estar bien” fue otra de las frases que Castro le dijo a Moria. La conductora explicó, además, que el ida y vuelta con el actor lo tuvo en el breve rato que él puede tener el celular. Además expresó que el actor le dijo que “necesita sacarse fantasmas” y que está muy enojado porque siente que “hay un amarillismo” con el tema y que se “burlaron” de él.

Sobre sus días en el centro, Moria reveló que Castro no está solo. “Está con otro chico, actor y bailarín, que es Julián Sierra. Los dos se están acompañando. Me dijo ‘quiero que hagas visible mi voz también’”. Casán subrayó que el haberse internado es un gran paso adelante que dio el actor. “Está tratando de salir adelante y esto es un proceso”, agregó.

Por último, Moria aclaró que Castro se internó por voluntad propia -“Es una decisión que tomó él”, sentenció- y reveló que habló con Griselda Siciliani. “No tiene nada que ver con esto, le desea lo mejor y está enfocada en su trabajo”, compartió. También confió que el actor lo que más necesita es “estar bien con sus hijos”.

Luciano Castro se separó de Griselda Siciliani y decidió internarse

Un rato después, en el programa Lape club social informativo, Paula Varela sumó algunos datos. La periodista explicó que Castro no quería que se supiera que se iba a internar, que lo tenía planificado y que su objetivo es sentirse mejor. “No fue de último momento, de un día para el otro o de urgencia, fue planificado”.

También contó que Castro está grabando una serie para una plataforma, que “quiere dar el cien”, que antes de grabar la segunda temporada “quería estar mejor” y confirmó el lugar donde se encuentra: el centro Vida Sana de Entre Ríos.

El duro relato de Sabrina Rojas

El lunes pasado, cuando le pasó la posta de la conducción de SQP a Yanina Latorre luego de sus vacaciones, Sabrina Rojas se sentó en el sillón de la entrevistada y habló a corazón abierto de su ex y padre de sus hijos, Luciano Castro. “Estaba apagada”, disparó cuando Latorre le preguntó si se sentía diferente desde que se separó del actor. “Yo renací porque estaba más pendiente del otro. Porque el otro necesitaba otra atención”, sumó y recordó las palabras de Moria Casán, quien aseguró que ella lo había “maternado” a Castro durante la relación: se ocupó de contenerlo y de cuidarlo “para que todo funcione”.

Rojas contó que mientras estuvo con Castro a él no le gustaba que ella hablara con los medios ni diera notas, que “vivía la vida sola” fuera de su casa porque él era “muy ermitaño” y que en ese aspecto cambió con las novias que tuvo después. “Cada vez que daba una nota pensaba en él, no era lo verborrágica que soy ahora”, confesó.

“¿Sufriste mucho con él?”, disparó en un momento Latorre y la reacción de Rojas fue inmediata. “Uff”, soltó en medio de un suspiro. “No te puedo explicar. Una cosa corporal. Él me ha hecho vivir muchos momentos de mucha felicidad, de mucha angustia y de mucha locura. Yo viví una novela”, graficó. “Sí, yo sufrí mucho con Lu, pero no quiero hablar mal de él, fue nuestro vínculo así”, aclaró. Rojas sumó que Castro “no es un mal tipo”, que “está enamorado de Griselda” y que a ella le tocó vivir con él muchos “momentos de locura”.

Sabrina Rojas y Luciano Castro fueron pareja por más de 12 años y tuvieron dos hijos

“Es sanador poder hablar. Que una mujer hable de lo vivido es sanar”, explicó sobre su actualidad. Además, si bien dijo que no volvería con él, reveló que le pidió perdón muchas veces y que cuando tiene un conflicto “se disculpa, se arrepiente y sufre, pero su ser es más fuerte”. “Luciano tiene algo con el ego, con la impunidad”, explicó y habló de una personalidad “autodestructiva”. “Como compañera es muy difícil estar con una persona autodestructiva porque tenés que sostener todo el tiempo para que pueda vivir mejor”, completó.