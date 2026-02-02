Griselda Siciliani confirmó que dio por terminado su romance con Luciano Castro: “Estoy separada desde hace varias semanas”

Después de semanas de especulaciones, llegó la confirmación: Griselda Siciliani contó que se separó de Luciano Castro hace “varias semanas”. La protagonista de Envidiosa mantuvo este fin de semana una charla privada con Marcia “Pochi” Frisciotti, de Puro Show, en la que brindó una actualización sobre el estado de su relación con su colega, luego del escándalo del “¡hola, guapa!”.

Según afirmó este lunes la chimentera en el programa de eltrece, decidió comunicarse con la actriz porque le “había llegado una información de que él seguía viéndose con varias mujeres en Mar del Plata”.

"Yo estoy separada hace varias semanas, así que ya está", confirmó la actriz a una panelista de Pur Show Fabián Marelli

“Le dije: ‘Hola, Gri. La verdad que no me quiero meter, pero te quiero contar algo’. Entonces, le empiezo a decir que soy muy fanática de ella, que es la verdad, que me parece hermosa, simpática, alegre, que me encanta como actriz. Y ella me responde: ‘Yo estoy separada hace varias semanas, así que ya está’”, contó Frisciotti.

Y si el más mínimo pudor, continuó: “Hubo un ida y vuelta de halagos. (...) Y le dije que ella me parecía muy lo más, que era muy fan de ella. Y que, por las dudas, si algún día él la volvía a buscar, que dude, que dude mucho de él. Y que si a ella alguna vez le servía saber algo, que me pregunte, porque tenemos mucha información”.

Entonces, tomó la palabra Fernanda Iglesias y agregó: “Griselda sabía muchas de las cosas que hacía Luciano. Lo que a ella le molesta es la exposición pública, los memes, toda la burla que hay”. Y Ángeles Balbiani explicó: “Después del escándalo, ella se quedó una semana en Mar del Plata. Después vino, porque tenía que grabar la serie de Moria, pero ahí es cuando ella termina de decidir. Esa semana para ella fue clave”.

A principios de enero, Siciliani rompió el silencio y habló por primera vez públicamente sobre la infidelidad de Castro, luego de que se difundieran los audios que el actor intercambió con una joven que vive en España mientras él se encontraba en ese país por cuestiones laborales. Lejos de mostrarse sorprendida o indignada, la actriz asumió la situación con tranquilidad y contó que el actor reconoció los hechos.

“Luciano es un otro, otra persona que tiene su intimidad. Es algo que le pasó a él. Hay algo de esto que no lo siento muy propio. En la relación que nosotros tenemos, cada uno se hace cargo de lo propio”, expresó la intérprete en diálogo con Moria Casán para su programa La mañana con Moria (eltrece), en vivo desde Mar del Plata.

En ese momento, la actriz dejó en claro que no esperaba un comportamiento diferente de su pareja. “Yo sé perfectamente quién es Luciano. Lo conozco hace 20 años, sé quién es y lo elijo así. No estoy con alguien que va a ser de otra manera”, afirmó.

La difusión de unos audios que Castro le envió a una mesera en España desencadenó la crisis con Siciliani Santiago Filipuzzi

A lo largo de la entrevista, Siciliani buscó separar lo personal de lo mediático, refiriéndose a lo que sucede puertas adentro en su vínculo amoroso y la repercusión pública del conflicto. En ese sentido, explicó: “La exposición sí me da fiaca, no es que me da lo mismo que estén hablando de mi novio o de mí”, apuntó. Y sumó: “No es que todo me resbala, esto de lo mediático me mata”.

Después de reconocer que se enteró de la infidelidad mientras leía noticias en su teléfono, con Castro a su lado , confesando ante ella que las informaciones eran ciertas, aclaró: “Nosotros no tenemos ni pareja abierta, ni poliamor, ni nada de eso. Si él me viniese a contar: ‘Pasó esto con tal persona’, lo mato, me muero si me cuenta una intimidad, pero es diferente cuando algo se vuelve público. Me hubiese gustado no escuchar ese audio”, afirmó.

“¿Te estás dando un tiempo?”, quiso saber la conductora en relación a cómo Siciliani estaría procesando lo ocurrido a título personal. La actriz reconoció que la situación la obliga a reflexionar constantemente. “Lo voy pensando todo el tiempo sobre la marcha, incluso con esta charla”, mencionó.

Dando pistas sobre algunos de los acuerdos de la relación, la actriz reconoció: “Nosotros tenemos una complicidad especial, la regla es no mentir”, dijo. Y agregó: “Yo tengo dos carriles en mi mente: lo real de lo vincular, lo que me pasa a mí con el otro y los vínculos que cada uno pueda tener, y otra cosa es lo público, lo masivo, con todo el mundo hablando de algo íntimo”, precisó.

Días antes de que estallara el escándalo, Griselda Siciliani y Luciano Castro había disfrutado de unas vacaciones en Brasil

Para Siciliani, Castro “es un otro que viene con sus cosas”, que aseguró que “no va a analizar ni a juzgar”. En ese marco, volvió a remarcar que no hay sorpresa en lo ocurrido y se refirió a la personalidad de su pareja: “Siempre fue así, este tipo de hombre, y lo conozco así”, sostuvo.

En un momento de la entrevista con “La One”, Siciliani habló con humor sobre los audios que su novio envió a la joven, en los que el actor habla con tono español. “Me hubiera gustado no escuchar ese audio porque es un meme”, apuntó la actriz. Y afirmó: “Es muy genial el audio, preferiría no haberlo escuchado en mi vida, porque ahora no puedo dejar de decirle a Luciano: ‘Hola guapa’”, contó, provocando risas en el estudio. Sin embargo, dejó en claro que los hechos no dejan de afectarla: “Toda la situación es como dolorosa, estar expuesto. Los periodistas de espectáculos saben que trato de no hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie, hubiese preferido no conocer la intimidad de Luciano”, compartió.