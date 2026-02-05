Sarah Borrell, la moza danesa del escándalo con Luciano Castro, realizó un extraño posteo y despertó todo tipo de especulaciones

El nombre de Sarah Borell recorrió los titulares de todo el país después de que se filtrara un audio en el que Luciano Castro, con un raro acento español, le proponía tener un encuentro romántico en Madrid. Sin embargo, cuando todos comenzaban a olvidar esta historia, que terminó con la separación del actor y Griselda Siciliani, la joven de 28 años compartió una historia de Instagram que sembró el misterio sobre si todavía mantiene vínculo a distancia con el argentino.

Sarah subió una imagen tomada desde la ventanilla de un avión y dejó una encuesta para que sus seguidores adivinaran el destino final. Entre las opciones se encontraban Argentina, Colombia, Estados Unidos o Panamá. El sitio más elegido por los usuarios fue Argentina con el 82% de los votos, seguido de Colombia con el 9%, Estados Unidos con el 7% y Panamá con el 2%.

Mientras la incertidumbre crecía minuto a minuto, la mujer compartió un video desde dentro del avión en el que mostraba con una almohada de viaje, la cual había equipado en su interior con gran cantidad de prendas que no le habían entrado en su valija. “Tip de vida: por si sirve, si comprás un pasaje barato y tenés que ingeniártelas con tus 30 outfits“, escribió como consejo para sus más de ocho mil seguidores.

El consejo de Sarah a sus seguidores (Foto: Instagram @sarah.borell)

Con presión de gran cantidad de personas que querían saber su paradero, la mujer terminó por desmentir que su viaje fuese hacia Buenos Aires. “No fue Argentina esta vez”, señaló. Rápidamente, muchas personas se tomaron con humor su publicación y le respondieron “Hola guapa” y “Qué lástima, guapa será en otra oportunidad”, en alusión a la frase de Luciano Castro que se popularizó en redes.

El misterioso posteo de Sarah Borrell (Foto: Instagram @sarah.borrell)

Despidieron del trabajo a Sarah Borrell, la moza danesa que tuvo un affaire con Luciano Castro

El viaje de Sarah se dio en medio de un complicado momento laboral, ya que en los últimos días trascendió que habría sido despedida del bar en el que conoció a Castro. La abrupta desvinculación laboral se produjo luego de la intensa repercusión mediática que generó su vínculo con el argentino.

La noticia fue confirmada por Juan Etchegoyen en Mitre Live. El periodista citó información enviada desde Europa por su colega español Roberto Antolín. Según los reportes, Borrell se desempeñaba en el bar Brunch and Cake, un reconocido local gastronómico en Madrid, el mismo lugar donde, de acuerdo con los trascendidos, habría conocido a Castro. El periodista local fue quien explicó que la viralización del vínculo habría sido determinante para la decisión del local.

Juan Etchegoyen confirmó el despido de Sarah Borrell tras el affaire con Luciano Castro

“Echaron de su trabajo a Sarah después delescándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani, y los audios que salieron a la luz. Esa es la data que tengo para contar. Después de lo que pasó, el bar donde trabajaba Sarah decidió despedirla”, afirmó el conductor de Mitre Live. Desde Madrid, Roberto Antolín se trasladó al lugar para corroborar la información. “Juan, acá estoy en el lugar donde Luciano Castro conoció a Sarah, esta mujer danesa que reside en Madrid”, relató.

El corresponsal, incluso, mostró la mesa donde, según sus fuentes, se habría producido el primer encuentro entre el actor y la bailarina danesa. La incomodidad generada por la constante atención mediática en el local gastronómico habría sido un factor determinante para que el bar decidiera prescindir de sus servicios.