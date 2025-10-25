El difícil momento de Nicole Kidman tras su separación: “Quiere que sus hijas superen el dolor de ver a su familia rota”

En medio de su duelo por su separación del músico country Keith Urban, después de casi dos décadas de matrimonio, Nicole Kidman está enfocada en acompañar a sus hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, para que puedan superar el dolor de ver a su “familia rota”.

Así lo señaló una fuente muy cercana a la protagonista de Ojos bien cerrados a US Weekly. La misma fuente aseguró que más allá de lo esperable, la actriz se encuentra en “buen estado” tanto mental como emocional, pero que “la parte más difícil es navegar la dinámica con sus hijas”.

Nicole Kidman junto a su hija menor, Faith Margaret

“Lo último que Nicole quería era una familia rota”, indicó la fuente, y señaló que desde que nacieron, la actriz de 58 años crió a las dos hijas que tuvo con el músico “para que sean fuertes”.

“Ahora, Nicole está enfocada en crear nuevas tradiciones junto a Sunday Rose y Faith Margaret para mantener su vida familiar lo más estable y amorosa posible”, indicó aquella persona de su entorno.

Según se informa, más allá de que en este momento su prioridad está puesta en el bienestar de sus hijas, la estrella de Big Little Lies se mantiene “muy ocupada” porque “el trabajo la ayuda a seguir adelante”.

“Ella no está enfocada en acostumbrarse a esta nueva situación, porque la realidad es que aunque no haya trascendido, llevaban mucho tiempo separados. Este nuevo capítulo de su vida lo siente más como una transición que como un golpe”, explicó la fuente.

La actriz y su hija mayor, Sunday Rose Getty Images

Este comentario va de la mano del testimonio de otra persona cercana a Kidman, que poco después de que se diera a conocer que su relación con Urban había terminado, explicó que durante largos meses la actriz habría intentando por todos los medios sostener la relación con el padre de sus hijas.

“Ella no quería esto y luchó para salvar el matrimonio”, reveló aquella fuente a la revista People tras conocerse la ruptura, luego de que el portal TMZ confirmara que la pareja se distanció tras 19 años de casados.

El apoyo de la familia

Kidman, de 58 años, y Urban, de 57, se casaron en junio de 2006 en Sídney, Australia. En medio de la separación, la actriz habría encontrado apoyo en su entorno más íntimo. “La hermana de Nicole, Antonia, ha sido un pilar, y toda la familia Kidman se ha unido para apoyarla”, señaló la misma fuente.

La intérprete acaba de finalizar el rodaje de Practical Magic 2 en Londres y el pasado 19 de agosto publicó en Instagram fotos de sus “recuerdos de verano”, en las que se la vio rodeada de sus hijas y de otros familiares. Además, durante la Semana de la Moda de París, Nicole se mostró con sus hijas, em el desfile de primavera 2026 de Chanel.

A principios de este mes, otra fuente le dijo a Page Six que la ganadora del Emmy estaba “triste, pero enfocada en seguir adelante” después de solicitar el divorcio del cantante, de 57 años, y coincidió en que el bienestar de las adolescentes era su prioridad: “Ella se está asegurando de que sus hijas estén bien cuidadas, y en ese momento procura ser la una madre contenedora y presente”.

El bienestar de las adolescentes se convirtió en la prioridad de Kidman tras su separación Getty Images

Aunque ni Kidman ni Urban realizaron hasta el momento declaraciones sobre su ruptura, desde que trascendió la noticia del divorcio los medios señalaron la cercanía del músico con su guitarrista, Maggie Baugh.

Baugh tiene 25 años y es oriunda del sur de Florida. La guitarrista se interesó por la música desde muy chica: a los seis años comenzó a tocar el violín y a los 12 sumó el canto a sus clases. “Entraba y salía de orquestas y tocaba. Toqué en el Carnegie Hall y estuve en programas de música clásica. Y luego, en octavo grado, decidí cambiarme a la música country”, reveló en declaraciones a Up N Country en abril de 2022.

La actriz y el músico estuvieron casados durante 19 años

Según confirmó TMZ, Keith y Nicole se separaron en junio, cuando él se fue de la casa que compartían. La separación se dio en tiempos de mucho trabajo para la pareja: él estaba constantemente de gira y ella dividía su tiempo entre rodajes y estrenos, por lo que el tiempo juntos -señaló el diario inglés Daily Mail- era muy acotado y la intimidad casi nula.

“Todas las señales apuntan al hecho de que Keith está con otra mujer. Digamos que Nicole no lo discute, pero todavía está sorprendida por eso”, aseguraron múltiples fuentes cercanas a la actriz a TMZ. Además, aseguraron que “lo sabe todo Nashville”.