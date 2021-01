Ataque al Capitolio: los tuits de actores y músicos tras la caótica jornada en Washington Crédito: Instagram

Mientras el Congreso estadounidense se aprontaba para certificar la victoria de Joe Biden como próximo presidente, una multitud de seguidores de Donald Trump se manifestaba frente al Capitolio, siguiendo la idea del mandatario de que hubo fraude en las elecciones. Pero en un momento, la situación se salió de control y varias personas consiguieron eludir a la policía e ingresar al edificio entre gritos de "no nos detendrán" y "paren el robo".

Desde las redes sociales, actores, músicos y demás figuras de Hollywood se hicieron eco de las imágenes que comenzaron a circular alrededor del mundo, condenando los actos de violencia y la falta de respuesta por parte de las fuerzas de seguridad frente a un hecho que quedará grabado en la historia del país norteamericano.

"Es tiempo de que los líderes de este país invoquen la vigesimoquinta enmienda. ¿No es obvio?", se preguntó el músico Stevie Wonder, en referencia a la norma constitucional estadounidense que permite destituir a un presidente cuando no está en condiciones de ejercer su cargo. "Hoy me he entristecido de incredulidad con lo que está pasando en mi país, un país que ha inspirado mis canciones de esperanza y amor. (...) Mi corazón está roto y estoy asombrado de que este presidente narcisista ponga vidas en peligro y fomente la sedición violenta contra nuestro gobierno. Ese hombre ya no puede servir como presidente porque no puede aceptar la derrota. ¿Podemos permitirnos 2 semanas más de mandato? ¡Yo digo que no!".

"El perfecto ejemplo del privilegio de ser blanco. ¡Qué desagradable! Me duele el estómago", sentenció Khloé Kardashian al compartir algunas de las imágenes de los manifestantes vandalizando el Capitolio.

"¡Apoyar la transición pacífica! ¡Eso es ser un patriota", escribió el actor Ashton Kutcher.

La cantante Pink, en tanto, señaló: "Como ciudadana de los Estados Unidos y como hija y hermana de veteranos de guerra, estoy avergonzada de lo que está pasando en Washington. Hipocresía, vergüenza. Es un día triste para este país".

La directora Ava DuVernay parafraseó con ironía el mensaje que Trump envió a través de su cuenta de Twitter -que luego fue bloqueada por la plataforma, por considerar que violaba sus términos y condiciones- a quienes protagonizaban los disturbios en el Capitolio: "'Conozco tu dolor. Conozco tu dolor. Pero tienes que irte a casa ahora... Te amamos. Eres muy especial'. Trump a sus terroristas"

"No tengo palabras. Imaginen la carnicería que hubiese sido si no hubieran sido blancos", escribió el actor Chris Evans, en referencia a la nula reacción de las fuerzas de seguridad frente a los disturbios.

"Aceptar los resultados de una elección democrática legítima es patriótico. Negarse a hacerlo e incitar a la violencia es antiestadounidense", sentenció la modelo Karlie Kloss.

"Este es un intento de golpe de Estado en nombre de Trump y sus aliados cómplices. Todo esto viene de Trump y su administración. Los cobardes del Partido Republicano deben rendir cuentas", señaló Mark Ruffalo, uno de los actores que más activamente apoyó a Biden en su campaña presidencial.

"No son 'seguidores'. No son 'manifestantes'. La palabra correcta es 'terroristas'", escribió la productora televisiva Shonda Rhimes, citando la cobertura de los incidentes que algunos medios brindaban.

Susan Sarandon también se mostró crítica con la pasividad con que la actúo la policía: "Muy 'agotados' pero aún capaz de tomarse selfies con terroristas, escoltarlos fuera del edificio pacíficamente. Observen la normalización de este ataque a un edificio federal con representantes electos adentro".

