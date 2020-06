Yanina Latorre descargó toda su furia contra quienes especularon sobre su salud. Crédito: Captura Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2020 • 16:16

Yanina Latorre grabó un video para Instagram en el que se descargó con gritos e insultos contra periodistas y usuarios de Twitter que especularon sobre su salud luego de que se ausentara dos días en el programa de TV en el que se desempeña como panelista.

"Yo no iba a hacer estos, pero ahora decidí hacerlo porque me tienen todos los h..... al plato. A ver, falté a trabajar dos días, coño ¿Nunca nadie faltó al trabajo, no hay ninguna panelista que faltó al trabajo?", se preguntó entre insultos, la panelista de "Los Angeles de la Mañana" (Canal 13).

Luego embistió contra los periodistas y los usuarios de las redes sociales por dudar sobre su ausencia, consultar a las autoridades del canal en el que trabaja y especular al respecto sobre su salud o si la suspendieron en el programa LAM.

" No tengo coronavirus , no estoy en cuarentena, estoy en mi casa porque se me cantó...", vociferó Latorre , entrelazando sus afirmaciones con otros tantos improperios. "¿O también tengo que hacer una declaración jurada cada vez que necesito hacer algo o tengo un problema?", agregó.

Asimismo, le respondió a quienes la criticaron tras darle un abrazo al influencer Santiago Maratea en el estudio donde trabaja, mientras se recomienda la distancia social como uno de los métodos de prevención para evitar la propagación del coronavirus .

"Es de ignorante absolutos pensar que un abrazo -que volvería a dar- es romper la cuarentena. Lean el DNU, es recomendable no abrazar, como te pueden recomendar no fumar", afirmó.