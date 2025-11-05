Ayrin, la hija trans de Robert De Niro, habló de su relación con el actor: “Le estoy muy agradecida”

Robert De Niro es uno de los actores más talentosos y versátiles de la industria estadounidense. Todos los personajes le calzan perfecto y, haga lo que haga, siempre deja su huella. Sin embargo, hay un rol que supera a todos: el de la paternidad.

Padre de siete hijos (fruto de tres relaciones sentimentales distintas), el intérprete ha demostrado en más de una oportunidad que es un padre presente y que ejerce este título con total dedicación y compromiso. De hecho, en las últimas horas, su hija Airyn habló en profundidad sobre el vínculo que mantiene con la estrella de Hollywood y contó cuál fue su reacción al revelarle su decisión de transicionar.

La joven de 30 años inició su transición de identidad como mujer transgénero el año pasado, decisión que hizo pública unos meses después en una entrevista con la revista LGBTQ+ Them. “Hay una diferencia entre ser visible y ser vista. No creo que me hayan visto todavía”, advirtió en abril pasado.

“Ver mujeres trans sinceras y exitosas, sobre todo en redes sociales, me hizo pensar: ‘¿Sabes qué? Tal vez no sea demasiado tarde para mí”, confesó en referencia a la actriz y activista Laverne Cox que, según sus palabras, fue una gran inspiración para ella.

A lo largo de este proceso, que tiene como objetivo vivir de forma auténtica, hubo una persona que fue un gran sostén para ella: su padre. “He recibido un apoyo constante por su parte y le estoy muy agradecida”, dijo la actriz y cantante en una reciente nota con Vanity Fair. Tras asegurar que el actor siempre se mostró comprensivo con su decisión, Airyn advirtió que también la alentó a sentirse cómoda con su cuerpo. “Aunque él insiste en que soy una chica muy guapa y no necesito hacerme nada”, bromeó. “Pero si decido hacerlo, él me apoya igual”, aseguró.

Su apoyo no sólo se manifestó aceptando su cambio de vida y de imagen, sino también acompañándola a sus sesiones de terapia: "Cuando el psicólogo le preguntó cómo se sentía sobre mi transición y demás, le dijo: ‘No hay otra cosa que hacer salvo aceptar a tus hijos tal y como son y decidan lo que decidan hacer con su vida ’ ”, recordó orgullosa. “No solo es un gran padre, sino que también es fantástico a la hora de aceptar a todo tipo de gente”, agregó.

Airyn también recordó cómo fue el día en que le presentó a su nuevo novio y cuáles fueron las palabras que le dijo el actor al conocerlo: “Estaba muy feliz por mí porque tengo un novio increíble. Me dijo: ‘Tienes a alguien que te quiere por la persona que eres y no tienes que cambiar por nadie en el mundo’”, contó dando cuenta de su aprobación.

Por su parte, el protagonista de Los Fockers: la familia de mi esposo ha dejado bien en claro lo mucho que quiere y apoya a su hija Airyn a través de un comunicado: “Amé y apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora amo y apoyo a Airyn como mi hija. La quiero tanto ahora como antes, y no entiendo cuál podría ser el problema. Quiero a todos mis hijos", le dijo a People en junio pasado tras conocerse la noticia en los medios.

Airyn y su gemelo, Julian, son fruto de la relación de su padre con la actriz Toukie Smith. El resto de sus cinco hermanos nacieron de distintas relaciones sentimentales del actor. Mientras que Drena, de 53 años, es hija de la actriz Diahnne Abbott y fue adoptada por De Niro tras su casamiento en 1976, Raphael es hijo biológico de la pareja. Con su exesposa, Grace Hightower, Robert tuvo a Elliot, un joven con autismo, y a Helen Grace, a través de un vientre subrogado. En 2023, el actor (que por aquel entonces tenía 80 años) le dio la bienvenida a Gia Virginia Chen-De Niro, junto a su novia Tiffany Chen.