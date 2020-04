El conductor confirmó su salida de Radio 10, tras 20 años al aire con El Ángel Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de abril de 2020 • 10:11

Baby Etchecopar empezó su programa Basta Baby por la pantalla de A24 con un contundente editorial, en donde confirmó su salida de Radio 10 , tras 20 años en la emisora. Tal como se anticipó ayer en este medio , el conductor se refirió al cambio de horario que le propusieron y aseguró que no aceptó otra franja. "Quiero que quede claro que no me voy por bajo rating , la verdad es que me querían echar desde hace meses" , sentenció.

En primera persona, el conductor de El Ángel se mostró afectado por el fin de una etapa importante de su carrera: "Hace 20 años entré a la mejor radio de la Argentina, que es para mí Radio 10 . En ese lugar tuve compañeros increíbles que hoy tienen total vigencia, como el Negro Oro y Eduardo Feimann ".

Luego, aclaró: "Yo nunca critico a la mano que me dio de comer, pero cuando asumió Cristina Kirchner de alguna forma muchos tuvimos que entregar la radio, porque yo pensaba muy distinto y sabíamos que las cosas iban a cambiar con Cristóbal López y Fabián de Sousa . Y yo no me quedé por conveniencia, me quedé por amor a las paredes , por el valor que tenía para mí el lugar". Y agregó: "Tenía la esperanza de que iba a terminar el gobierno de Cristina y volverían mis amigos para juntarme con todos de vuelta.

Y también confirmó que su reemplazo será Pablo Duggan . "Hace un tiempo Duggan me pidió que el consiguiera trabajo en Radio 10 y hablé y lo incorporaron. Ahora, hace seis meses, me enteré que querían poner a Duggan en mi horario. Así son las cosas en la vida".

Más adelante habló de las cuestiones políticas que forman parte de las razones de su salida: " Todos saben que mi línea editorial no es la de Radio 10 . La gente en la calle me preguntaba qué hacía ahí y cómo todavía no me habían echado. A mí me gusta hacer radio, y me he llevado bien con todos, hasta con Gustavo Sylvestre , un caballero total, a pesar de estar en veredas opuestas".

En los últimos minutos fue aún más contundente: "Así que esto viene desde hace tiempo. Hace meses me querían echar . Decirme que me van a cambiar el horario es como decirme: 'Andate'. Yo fui y encaré: " Me están echando, hagámosla corta. Indemnízenme por los 20 años que me corresponden y listo".

"Primero me cambiaron de panel, después me empezaron a cansar, al final ya me faltaban columnistas y yo no soy tonto. En el colegio se llama bullying , y en el trabajo hay ese tipo de cosas también", sentenció. Y agregó: "El tema es que yo no soy K, es todo por política. Esa es la realidad, no es por bajo rating y no es que la gente no me escuche".

En la misma línea, expresó: "Hay una realidad y es que es otro el público que me escucha a mí. Le agradezco a Radio 10 todo lo que me dio y preferiría irme sin heridos . Me dieron tantos buenos momentos... sólo espero que la próxima vez no me manden operetas , díganmelo de frente, como siempre hicimos". Y cerró: "El viernes voy a hablar de nuevo para ver como concluimos todo esto, porque mi abogado ya presentó todo lo que corresponde".