Baby Etchecopar se alejaría de Radio 10, la emisora en la que se desempeña desde 2001 Crédito: A24

Pablo Montagna Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de abril de 2020 • 21:17

En pleno rearmado de sus mañanas, Radio 10 (AM 710) le habría propuesto a Baby Etchecopar dejar la franja de 9 a 12 y trasladar su ciclo a última hora de la tarde.

El conductor de El ángel no habría aceptado el ofrecimiento y concluiría su vínculo con la emisora el próximo 24 de este mes. Así, se alejaría de la radio luego de casi 20 años en los que estuvo al frente de distintas franjas horarias y días.

Los rumores de desvinculación comenzaron a circular este lunes. Tras conocerse los números del rating del primer trimestre del año, la radio de la calle Uriarte habría puesto en marcha un plan para cambiar horarios y retocar su programación, algo en lo que ya habían estado trabajando en 2019. Otra idea de la radio que cobró más fuerza en las últimas semanas es homogeneizar la línea editorial y encontrar un equilibrio entre el ciclo de Gustavo Sylvestre, Mañana Sylvestre , que va en la primera mañana; la franja de 9 a 12 que aún lidera Etchecopar y la siguiente, protagonizada por Darío Villarruel y su Secreto de Sumario .

Ahora, el conductor de El ángel estaría ultimando los términos de su desvinculación de Radio 10, algo que fuentes de la emisora le confirmaron a LA NACION . La AM 710, mientras tanto, ya tendría definido su reemplazo. Se trataría del periodista Pablo Duggan, quien empezaría el 27 de este mes o el 4 de mayo. De todos modos, Duggan dejará las tardes de la Radio este viernes, para conducir desde el lunes próximo El diario , con Luli Trujillo, de 18 a 20.

Cabe recordar que Pablo Duggan actualmente conduce el horario de regreso a casa, de 17 a 20, con un ciclo llamado Camino a casa . Éste quedaría a cargo de Antonio Fernández Llorente o Juan Amorín, periodistas que se desempeñan tanto en La 10 como en C5N, la señal de noticias del grupo Indalo.

Una vez que se produzca el alejamiento de Etchecopar de La 10, el conductor empezaría a conversar con algunas de las emisoras que ya se mostraron interesadas en contar con sus servicios. Entre ellas se encuentran Del Plata (AM 1030), que recientemente sumó a su equipo a Jorge Rial, y las emisoras del Grupo Alpha Media, que cuenta con Rivadavia, La 990 y la AM 550, ex Radio Colonia.