Balances, festejos y buenos deseos: así despiden los famosos el 2021

El 2021 termina y, como cada fin de año, es momento de cerrar etapas, hacer balances y pensar nuevos objetivos. También, o más aún después de un año difícil atravesado por la pandemia de Covid-19, es tiempo de disfrutar, brindar y de desear con fuerza que en 2022 todo sea mucho mejor.

Los famosos no escapan a estos rituales: a través de sus cuentas de Instagram, muchas celebrities se tomaron un rato para despedir el año con mensajes para sus seguidores. Desde postales de playa, vacaciones y relax hasta repasos de los mejores momentos del 2021, te mostramos los posteos de los famosos para despedir el 2021 .

Siempre entusiasta, Lali Espósito eligió una serie de fotos para mostrar a sus seguidores como espera el año que comienza. Sexy, con la lengua afuera, intentando tocar el cielo o muy divertida, la cantante compartió diez fotos. Abajo escribió: “DALE2022DALE ❤️‍🔥”.

Soledad Pastorutti, compañera de Lali este año en La Voz Argentina, optó por un posteo más reflexivo. Luego de hacer un recorrido con fotos y videos de sus mejores momentos del 2021, invitó a sus seguidores a que compartan los suyos.

La actriz Mariana Genesio Peña aprovechó el paisaje de Casapueblo, en Punta Ballena -Uruguay-, donde pasa sus días de vacaciones con unas amigas, para compartir una postal de su última mañana del año.

Junto a un video en la que se muestra risueña y alegre, Celeste Cid hizo balance del año que se va: “2021, muchos sacudones, pero igual me enseñaste mucho. Año clave en mi vida”, escribió primera la actriz. A continuación, manifestó sus aspiraciones para el ejercicio entrante: “2022: hora de ser mariposas. ¡Feliz año! Querámonos mucho, Cel”, agregó.

Fito Páez optó por un extenso y particular texto para compartir con sus seguidores las experiencias y logros alcanzados gracias a su música en 2021. Junto a una imagen de Guido Adler, en la que se lo ve prendido a un micrófono, el cantante rosarino escribió: “Esta fotografía retrata un tipo exacto de dolor físico. Esto sucede cuando un músico de 58 años canta un la agudo con una doble contractura de tórax en un concierto delante de un montón de personas. Había tomado un montón de drogas recetadas. (...) La combinación de todas ellas no logró detener ese grito. He sentido múltiples dolores a través de mi vida sobre los escenarios. Este fue un momento escalofriante del cual creí que no volvería. La energía de la gente, ese río de amor, eléctrico y curador, me hicieron seguir adelante hasta el final de aquel concierto inolvidable en el Hipódromo de la ciudad de Rosario el 11/12/21. Ese dolor específico sé que fue la consecuencia del simple paso del tiempo, de la composición y grabación de tres álbumes en el transcurso del 2020/21, del encierro producido por el Covid después de casi dos años, de la testaruda escritura de una autobiografía hasta los 29 años y del guion de un nuevo film, La pasión según las mujeres. La frente siempre alta, cuidar al otro es cuidarse uno.¡Hasta la victoria total! ¡Adiós 2021! Welcome 2022!”, posteó.

“Último día del año y unas mini vacaciones para disfrutarlos a ellos… ¡Lo mejor para todos y el deseo de tener más momentos de felicidad! Ojalá sea un gran 2022… ¡Muchas felicidades!”, escribió Germán Paoloski, que acompañó su posteo con una imagen junto a su hijo Beltrán.

“Nos deseo a todos que tengamos un 2022 más amable, que miremos más al de al lado, que nos demos una mano, que podamos disfrutar porque de esto se trata (no hay mucho más), que tengamos salud y que se termine de una vez por todas esta pandemia que nos enseñó que nada importa tanto”, escribió Julieta Cardinali. “Por eso, seamos empáticos con los que no la están pasando bien, ponernos en el lugar del otro es un deber. Feliz año a todos, gracias siempre. ️¡Feliz todo, vamos ese 2022 (danos un respiro)! AMOR AMOR Y AMOR”.

Del otro lado del mundo, Claudia Schiffer mostró su look para despedir el año. “Salud al 2022″, deseó la modelo alemana junto a un breve video.

“Feliz año nuevo, feliz sombrero nuevo”, bromeó Kim Catrall, que posteó una imagen suya muy sonriente para recibir el 2022.

“En retrospectiva, 2021 tuvo algunos altibajos, así que a pesar de los momentos malos, tengo mucho que agradecer. Estos son algunos de los preciosos momentos que compartí con algunas de las personas que tuve la suerte de encontrar en el camino”, escribió la actriz Naomi Watts junto a una serie de fotografías.

Muy romántica, Brie Larson compartió una serie de imágenes junto a su novio, Elihah Allan-Blitz. “A pesar de todo lo malo que el 2021 tuvo para ofrecer, estoy agradecida de haber encontrado algo bueno. ¡Les deseo a todos un feliz y saludable año nuevo!”, escribió la protagonista de Capitana Marvel.