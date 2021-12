¿Qué veo? Cinco de las mejores ficciones de 2021 para recibir el nuevo año

Only Murders in the Building. Para cerrar bien el año y abrir mejor el que comienza, pocas series estrenadas en 2021 aportan más gratificaciones que esta comedia policial protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Con una temporada completa ya disponible y una segunda en pleno rodaje, los espectadores que no hayan visto aun la historia de los tres vecinos de un coqueto edificio de Manhattan que se obsesionan por resolver el asesinato de otro de los inquilinos del lugar, pueden poner play con toda tranquilidad: lo que se encontrarán apenas comience el relato es a tres personajes muy bien escritos y mejor interpretados por Martin, Short y Gomez, que logran un trabajo en equipo notable teniendo en cuenta que los veteranos comediantes tuvieron que adaptar sus idas y vueltas en dúo a la tercera y mucho más joven integrante. Más allá de que la intriga policial resulta entretenida y los personajes secundarios también aportan al cuento -se destaca Tina Fey como una exitosa y despiadada podcaster-, la enorme fortuna de poder ver a Steve Martin, también creador de la serie, desplegando su talento para la comedia física, es uno de los mejores regalos que dejó el año que termina. Una temporada. Disponible en Star+

Kate Winslet en Mare of Easttown

Mare of Easttown. Con esta ficción hay dos opciones: ver sus siete episodios protagonizados por Kate Winslet pensando que se trata de una miniserie casi perfecta o imaginar que se está viendo la primera temporada de una serie que nunca lo será. No importa el camino que elija, el espectador que todavía no haya visto el programa de HBO -o el que decida reincidir-, se encontrará con una historia fascinante de pueblo chico e infierno grande en la que no hay inocentes ni culpables sino una larga fila de personajes dañados en busca de consuelo. En el centro de la trama está la Mare de Winslet, una detective del pueblo en el que creció que la considera su heroína desde la adolescencia por una hazaña adolescente tan recordada como insignificante. Las brillantes interpretaciones de Winslet, Jean Smart, Julianne Nicholson y Evan Peters iluminan el tono sombrío de toda la atrapante historia. Una temporada. Disponible en HBO Max.

WandaVision combina la comedia de situación clásica con el universo cinematográfico de Marvel

WandaVision. En principio esta serie, la primera de Marvel en debutar en la plataforma Disney+, tenía el atractivo necesario ya desde su título para atraer a los fanáticos de los cómics y sus adaptaciones a la pantalla. Pero lo cierto es que la miniserie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany contaba con más de un as bajo sus mangas. Puestos a relatar la historia de amor de Wanda y Vision que no había conseguido su final feliz en las películas dedicadas a los Avengers, los creadores de la miniserie decidieron hacerlo colocando a los personajes en el marco de la evolución de la ficción televisiva norteamericana. Desde el comienzo de las sitcoms familiares más tradicionales de los años 50 hasta las dramedy de la actualidad, todos los formatos sirvieron para relatar el cuento de Wanda y su familia, que también abrió la puerta para que el universo cinematográfico de Marvel se sincronizara con la pantalla chica. Una temporada. Disponible en Disney+

El arte en tiempos de pandemia Prensa Netflix

Bo Burnham: Inside. En la monotonía que a veces puede invadir a las plataformas de streaming, la aparición de una propuesta verdaderamente original merece ser destacada y recomendada a repetición. Especialmente cuando su contenido sigue siendo actual y significativo a meses de su estreno. En el caso de este especial categorizado como “comedia” por Netflix -a falta de una nomenclatura que pueda hacerles justicia a sus múltiples matices- se trata de descubrir o redescubrir a un artista único capaz de traducir el espíritu de época en un puñado de canciones e imágenes inolvidables. Burnham, que comenzó su carrera como comediante stand up, dirigió el notable film 8th Grade (disponible en Netflix), participó como actor en la oscarizada Hermosa venganza y pocos meses después de ese trabajo, en medio de la pandemia, presentó este musical unipersonal, tragicómico e inteligente. Un trabajo que debería ser de visionado obligado cuando se intenta explicar las consecuencias emocionales y psicológicas que está dejando la pandemia. Disponible en Netflix

Hanna Einbinder y Jean Smart en Hacks

Hacks. Desde sus primeros capítulos, esta comedia se plantea como un inteligente y divertido puente entre dos generaciones de mujeres. Por un lado, está Deborah Vance, interpretada por la inigualable Jean Smart, una comediante de la vieja escuela del stand up acostumbrada a ganarse cada segundo en el escenario a las patadas. Y, por el otro, Ava, la guionista que interpreta Hannah Einbinder, quien defiende todas las causas posibles, siempre y cuando le convengan. Obligadas a trabajar juntas, descubrirán el valor de la tradición y de la renovación primero a regañadientes y luego con el entusiasmo de haber encontrado el modo de salir adelante en un mundo organizado para verlas fracasar. La guionista y directora Lucia Aniello (ganadora del Emmy en las categorías de guionista y dirección de comedia), construyó una serie tan graciosa como emotiva, que evita toda sensiblería. Y con la segunda temporada garantizada, resulta el mejor plan para terminar el año, o comenzarlo, bien preparado para disfrutarla. Una temporada. Disponible en HBO Max