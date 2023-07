Barbie: cuál es la escena que la directora Greta Gerwig se negó a eliminar porque la consideró “el corazón de la historia”

escuchar

A solo dos días de su estreno en salas, Barbie se convirtió en un verdadero furor. La película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, gira alrededor de la popular muñeca y qué sucede cuando ella decide salir al mundo a descubrir qué hay más allá de su realidad perfecta. Y en una entrevista, la directora reveló que tuvo que mostrarse muy firme cuando le sugirieron quitar del film una de sus escenas predilectas.

La película de Barbie llegará a los cines el 20 de julio

En un tramo del film, Barbie se sienta en un banco junto a una adulta mayor, y le dice que es una mujer hermosa. Se trata de un momento breve, pero clave en el devenir del personaje dentro de la historia. Por ese motivo, Gerwig rechazó de lleno la posibilidad de quitarlo del montaje final, como se lo sugirieron durante el proceso de armado de la película. “Yo realmente amo esa escena. La mujer que se encuentra en ese banco es la diseñadora de vestuario Ann Roth, una verdadera leyenda”, explicó a la revista Rolling Stone.

Y añadió: “Es un momento muerto en la trama, porque quizá no conduce a nada concreto. Y en las primeras jornadas de montaje, llegaron a sugerir que esa escena se podía borrar, y que la historia no se vería modificada en absoluto”.

Greta Gerwig en el rodaje de Barbie Jaap Buitendijk - -

Frente a esa sugerencia, la respuesta de Gerwig fue contundente. “Entonces respondí que si llegaban a sacar esa parte, yo no iba a saber cuál sería el sentido todo. Y la verdad es que así lo veía, porque para mí ahí estaba el corazón de la película”; dijo.

Gerwig consignó que en ese momento, Margot Robbie “logra una actuación cálida y natural”. “En el film hay muchos momentos desaforados que la gente se pregunta cómo es que Mattel o Warner nos permitieron incluirlos, pero para mí, la escena que aún no puedo creer que forme parte de la trama, es esta que no conduce a ningún lado, pero que para mí, concentra el núcleo de la historia”, indicó. Y confesó: “Si hubiera llegado a cortar esa escena, no hubiera sabido por qué hice esta película”.

La predicción de Brad Pitt

El rostro de Margot Robbie cuando fue comparada con Barbie por Brad Pitt

En el año 2019, en una entrevista que Robbie brindó en conjunto con Brad Pitt, con quien se encontraba promocionando Había una vez... en Hollywood de Quentin Tarantino, el actor la observa y le dice: “Tú eres como una Barbie”. Sin embargo, a ella le desagradó la comparación.

La reacción de la australiana fue visceral y se percibió en su cara de rechazo y en las palabras que emitió: “Oh, no, no soy una Barbie”. El intercambio duró segundos, pero fue suficiente para ser captado por una cuenta de Twitter dedicada a los actores, quienes se reencontraron el año pasado en el set del film Babylon, de Damien Chazelle, obra ambiciosa en la que sus historias no se cruzan.

“Esto envejeció bien”, escribió con ironía la cuenta @pittandrobbie que viralizó el video de la entrevista en la que el actor de Pecados capitales “predijo” que su colega sería una Barbie ideal. Con el paso del tiempo, la actriz se amigó con la posibilidad de interpretar a una figura que es revisitada con ingenio por el guion de Gerwig y Noah Baumbach, e incluso mostró en la gira promocional los diferentes looks de Barbie a través de un estilismo impecable.

En una entrevista con Vogue, Greta Gerwig -quien ya estuvo detrás de grandes proyectos aclamados por la crítica como Lady Bird y Mujercitas-, explicó que parte de la narrativa y la esencia detrás de su última película, gira alrededor de la transición de la adolescencia a la adultez. “Las adolescentes son divertidas, descaradas y tienen mucha confianza, y eso simplemente se termina”, planteó la realizadora.

En ese sentido, dijo sobre el punto de partida de la flamante película que el viaje de Barbie es “parecido a como se siente una adolescente”, dado que de repente,” ella piensa ‘Ay, no soy lo suficientemente buena’”, expresó.

