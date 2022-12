¡Ruborizados! Margot Robbie y Brad Pitt, sobre cómo fue rodar las escenas hot de Babylon: “Fue impactante”

escuchar

“Una historia de ambición descomunal y excesos escandalosos, rastrea el ascenso y la caída de múltiples personajes durante una era de decadencia y depravación desenfrenada en los inicios de Hollywood”, dice parte de la crítica que ya vio Babylon antes de su llegada a los cines el próximo 19 de enero.

En este film, escrito y dirigido por Damien Chazelle (ganador del Oscar 2017 por La La Land), centrará su historia alrededor de los años 1920 y tratará de cerca el paso del cine mudo a las películas con sonido. Sin embargo, no sólo llamará la atención por su trama sino también por la dupla protagonista. Mientras que Margot Robbie interpreta a la autodestructiva estrella del cine mudo Nellie LaRoy; Brad Pitt -el eterno seductor de Hollywood- se pone en la piel de Jack Conrad, otro ícono de la era inspirado en John Gilbert y Douglas Fairbanks. Dos artistas que están pasando por una mala racha en su carrera profesional.

Y si bien los actores han encarado todo tipo de personajes a lo largo de su carrera, ambos coinciden en que ha sido bastante intimidante grabar ciertas escenas . La primera en hablar al respecto fue Robbie, quien en una charla con su colega Carey Mulligan para el ciclo Actors on Actors de Variety, contó cuál fue su primera reacción al recibir la propuesta: “Cuando leí el guion, pensé: ‘Esto es como si La Dolce Vita y El lobo de Wall Street tuvieran un bebé, ¡y me encanta!’”, confesó, entre risas, quien finalmente se quedó con el papel luego de que Emma Stone rechazara interpretarlo por temas de agenda.

Y a pesar de que la propuesta le resultó súper tentadora, la actriz inmediatamente hizo referencia a la naturaleza obscena del film, algo que en un principio la ruborizó. Mientras Carey calificaba a la escena de apertura como “una fiesta enormemente libertina, loca y salvaje”, donde la gente prácticamente está sin ropa, la actriz coincidió y admitió: “Es más o menos una orgía de fiesta (...) Yo estaba como : ‘¿Podemos mostrar eso? ¿Se nos permite mostrar eso?’’.

“Hubo tantas escenas en las que dije: ‘No tengo idea de cómo voy a hacer eso’. También, me preguntaba: ‘¿nos vamos a salir con la nuestra?’”, agregó quien finalmente se animó al desafío. Cuando Carey reveló que había visto el film con su madre, Margot bromeó: “Todos deberían ver Babylon con sus padres. No será incómodo en absoluto”.

Para filmar esta secuencia, la protagonista confesó que, además de los bailarines solicitados, hubo muchos amigos de ella, ya que “era importante tener un clima de fiesta durante toda la película”. “El campamento base era una pequeña fiesta en curso. Yo estaba como: ‘Lo necesito para Nellie, necesito que nunca tenga un minuto de tranquilidad, que nunca se reponga”, advirtió.

Pero Margot no fue la única en compartir su timidez por ciertas secuencias que se verán en la pantalla grande. Su coprotagonista, Brad Pitt, también confesó que la cantidad de desnudez que hubo en el set fue “impactante” ; incluso para él que lleva años en esto y ha pasado por todo tipo de personajes. “Hay tanta energía en esto. Me sorprende lo mucho que Chazelle (el director) pudo encajar y no improvisar, pero encajar con gracia. Esta escena de fiesta de apertura es asombrosa, de épicas proporciones”, dijo el actor en una entrevista concedida a Total Film.

Tras asegurar que los espectadores van a reconocer actores e intérpretes con los que estén familiarizados, Pitt agregó: “Y cuando vean a alguien nuevo, lo experimentarán por primera vez como lo hacemos nosotros en la película”. Antes de su estreno, el film ya cuenta con 5 nominaciones a los Globos de Oro y 9 a los Critics’ Choice Awards.

