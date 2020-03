Barbie Simons volvió de Los Ángeles y empezó una cuarentena preventiva Crédito: Instagram

Barbie Simons acaba de regresar de los Estados Unidos y está en cuarentena, recluida en su casa, según el protocolo de prevención del coronavirus. Así lo anunciaron hoy en Hay que ver , el ciclo que conducen Denis Dumas y José María Listorti por Canal 9 y al que debía reincorporarse hoy Barbie.

La periodista estuvo en Los Ángeles, invitada a la premiere mundial de la película de Disney, Mulán . "Acá estoy caminando nuevamente por la red carpet de una premiere mundial en Hollywood y todavía no caigo, sigo flasheando cada vez que me invitan y me participan de estos mega eventos llenos de estrellas y de medios de todo el mundo, mientras las expectativas crecen minuto a minuto. Qué felicidad poder estar acá y encima junto a todo el elenco de Mulán, la mega apuesta de @disneystudiosla para este año, junto a Niky Caro, la encargada de darle vida a esta guerrera china que ya da que hablar. Gracias a mis amigos de Disney por hacer cada uno de mis sueños realidad", escribió en su cuenta de Instagram.

Ya de vuelta en nuestro país, Barbi deberá estar en su casa durante 14 días, sin contacto con nadie, hasta estar segura de no haber contraído coronavirus.

Carolina Molinari , panelista también de Hay que ver , contó que el lunes iba a iniciar sus vacaciones pero las suspendió. "Iba a viajar a Madrid y decidí no ir porque es lo que sugieren. Sin embargo, no me van a devolver el dinero del pasaje. No entiendo por qué, si aconsejan no viajar a Europa".

También está en cuarentena Lizardo Ponce , panelista del nuevo Confrontados que ahora conduce Marina Calabró por elnueve. "Está en cuarentena preventiva porque acaba de volver de España", le contó Augusto "Tartu" Tartufoli a LA NACION .