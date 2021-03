Chau rubio: Barbie Vélez se animó a un drástico cambio de look

Barbie Vélez se despidió del rubio platinado y apostó por un look totalmente opuesto. La hija de Nazarena Vélez se cansó de su cabello dorado y se animó a teñirse de morocha. La actriz tiene fecha de casamiento junto a su novio, Lucas Rodríguez, para septiembre de este año, y a seis meses del gran día optó por un drástico cambio.

Con más de 2,9 millones de seguidores de Instagram, la participante de Corte y Confección Famosos (eltrece), mostró el antes y después de su paso por la peluquería. “¿Qué piensan que me voy a hacer?”, le consultó a los usuarios, con un última selfie con su cabello rubio.

Barbie Vélez mostró su cambio de look en las redes: se despidió del rubio platinado y volvió al morocho Instagram @barbiepucheta

Unas horas más tarde lució su pelo castaño y lacio, a juego con sus cejas. La noche del sábado estrenó su nuevo look en una cena junto a su madre, que se asombró al verla y la filmó en primer plano en sus historias: “Estás hermosa, parecés de 15 años Barby”. Orgullosa de su hija, también lo compartió en sus publicaciones y escribió: “Cuando todo te queda bien, ¡esa cara por favor!”.

“¡Felicitaciones a la repostera que hizo semejante bombón!”, bromeó Nazarena en su Instagram. La actriz de 26 años contó en sus stories que el motivo del cambio fue el difícil mantenimiento del rubio platinado: “A mí me crece mucho el pelo y se me notan las raíces negras cada dos días; ya no lo podía mantener de la misma forma que al principio”.

Además hizo un posteo con su nueva imagen y explicó: “Volví. Les juro que admiro a la gente que puede mantener un mismo color de pelo por mucho tiempo. ¿Qué les parece? ¡A mí me encantó!”. También aclaró que no descarta un nuevo de look para su boda, pero por el momento está feliz con su cambio.

