Barbra Streisand hace accionista de Disney a la hija de George Floyd Fuente: Archivo

George Floyd se ha convertido en un símbolo de la lucha antirracista en Estados Unidos y en el mundo entero. Este hombre negro de 46 años murió el pasado 25 de mayo en Minneapolis , durante una detención a manos de un policía blanco que ha sido acusado de asesinato. Sus últimas palabras, "No puedo respirar", se han convertido en un lema contra los abusos policiales y de todo tipo sufridos por la población negra, y han encabezado las protestas en todo el mundo.

El nombre de Floyd ha alcanzado la fama después de morir, pero su familia, que sigue presente, se ha convertido en portavoz ante los medios de comunicación. Su hermano Philonise ha alzado la voz con varias peticiones al Congreso de EE UU. Pero quien se ha hecho más conocida es su hija, Gianna, de apenas seis años . La pequeña, cuyas palabras "Mi papá cambió el mundo" han alcanzado notoriedad , cuenta ahora con una madrina inesperada que le ha hecho un gran regalo: la artista Barbra Streisand .

La pequeña Gianna, o GiGi, abrió hace tres días una cuenta de Instagram en la que cuelga fotos suyas o junto a su padre y en la que en poco tiempo ha acumulado 50 mil seguidores. El domingo mostró una imagen en la que se ve una carta mecanografiada pero firmada a mano, una carpeta y un par de discos: todo ello es un obsequio de Barbra Streisand. "Gracias por mi regalo", le agradece la pequeña a la artista. "Ahora soy accionista de Disney gracias a vos". Aunque no se aprecia bien qué contienen los papeles, sí se ve el logotipo de la famosa compañía de ficción y varios documentos adjuntos a ella. Además, Streisand le ha enviado a la pequeña dos discos suyos, My Name Is Barbra y Color Me Barbra .

Se desconoce el valor del paquete accionario que la cantante le ha regalado a la niña, pero la apuesta por Disney tiene mucho sentido. No solo porque es una empresa asociada a la infancia y que la pequeña Gianna puede reconocer y con la que puede sentir una gran ilusión, como se aprecia en sus fotografías, sino también por la calidad de la inversión. Disney, con cien años de antigüedad y que lleva más de 60 como compañía cotizada, es una de las empresas más rentables de la Bolsa de Nueva York. Cada una de sus acciones cotiza hoy a 115 dólares, y antes de la pandemia llegaron a estar entre 140-150 dólares, aunque su valor ya está subiendo. Según un informe de la cadena CNBC, una inversión de 1.000 dólares hace una década en la factoría de animación se habría convertido hoy en 4.600 dólares.

Streisand no es el único rostro conocido que se ha preocupado por el futuro de Gianna. El rapero Kanye West , esposo de la empresaria Kim Kardashian, lanzó a primeros de junio un fondo para cubrir los costes de la educación de la pequeña. Además, una campaña de micromecenazgo a través de la plataforma GoFundMe lleva recaudados más de dos millones de dólares a nombre de la niña gracias a más de 62 mil donantes.