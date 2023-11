escuchar

Barbra Streisand dejó siempre en claro que tenía mucho para contar. Y finalmente, lo hizo: la actriz y cantante acaba de publicar su libro de memorias My Name Is Barbra, en el que revela algunas de las situaciones más chocantes que le tocó atravesar a lo largo de su extensa carrera. En uno de los capítulos, la protagonista de Nace una estrella (1976) se refirió al destrato que recibió por parte de Gene Kelly y Walter Matthau en el set de su segunda película, Hello, Dolly de 1969.

Una escena de Hello Dolly (1969), uno de los últimos musicales de Hollywood con una superproducción

Streisand describe a Kelly como uno de sus ídolos de la infancia, y explica que cuando supo que la dirigiría, se emocionó, pero lejos de cumplir con sus expectativas, el cineasta se mostró desinteresado y grosero en el set. “Me decepcioné cuando vi que el hombre real no estaba a la altura de la fantasía que tenía al verlo en pantalla”, escribe Streisand. “Un día, fue tan grosero con una bailarina que le pregunté en privado: ‘¿Por qué fuiste tan malo con ella?’ Y él básicamente se rió y dijo: “Sí, fui bastante duro con ella, pero está bien. Solía gritarle así a otra bailarina y se convirtió en mi esposa ”.

Como contraparte, Streisand asegura que el coguionista y productor de Hello, Dolly!, Ernest Lehman, se comportó como un caballero. “Siempre se mostró receptivo a mis ideas y preguntas en el set”, recordó, y lo consideró uno de sus pocos aliados en la producción de 20th Century Fox. “No creo que sea paranoica, pero sentí como si Gene y Walter [Matthau] tuvieran una actitud hacia mí, y no era positiva... Especialmente por parte de Walter”, escribe en sus memorias. “De hecho, era abiertamente hostil y no podía entender por qué”, asegura.

Walter Matthau en Hello Dolly!

Streisand venía de protagonizar con éxito la versión teatral de Hello, Dolly! cuando fue convocada para la versión cinematográfica. Ese sería su segundo largometraje de Streisand, pero cuando comenzó la filmación de la película dirigida por Kelly, Funny Girl (1968) su primera y consagratoria película, todavía no se había estrenado en las salas. Quizá por eso, su compañero de reparto ni siquiera la consideraba una “colega digna” sino una principiante sin experiencia. En las memorias, Streisand recuerda que Matthau se molestó porque le hizo sugerencias a Kelly durante el rodaje. Y que su enojo era mayor cuando sus ideas parecían funcionar. La actriz indica que una de sus sugerencias hizo reír a los miembros del equipo de filmación, pero después de grabarla toma, el actor le gritó por lo que percibió como un desaire. “Cerró los ojos y gritó: ‘¿Quién diablos se cree que es? He estado en este negocio 30 años y esta es solo su segunda película... La primera ni siquiera ha salido todavía... ¿Y ahora ella dirige?’. Luego me miró con los ojos envenenados y me dijo: ‘¡Vos podés ser la cantante en esta película, pero yo soy el actor!”.

Barbra Streisand en Hello Dolly!

Por supuesto que la actriz se que quedó atónita por sus comentarios. “No tenía defensa”, escribe. “No tenía palabras. Me quedé allí y me sentí tan humillada que salí corriendo del set, llorando . Y la verdad, es que hoy no estoy orgullosa de esa reacción. Me hubiera gustado haberle respondido. Pero nunca quiero ser mala o maliciosa”, añadió en sus memorias. “ Eso no es lo que soy. Quiero ser fuerte, no cruel ”, resumió.

Con el tiempo, Streisand entendió a qué se debía la hostilidad de Matthau. Sydney Chaplin —uno de los hijos de Charlie— interpretó al Nick Arnstein original durante la temporada en Broadway de Funny Girl. Según cuenta en el libro, ellos coqueteaban mutuamente, pero Chaplin quería consumar y ella, que en ese momento estaba casada con Elliott Gould, no quería salir de lo estrictamente profesional. Entonces, Chaplin le hacía una escena en vivo: se inclinaba frente al público para susurrar insultos y malas palabras. Cuando llegó el rodaje de la versión fílmica y se encontró con la hostilidad de su coprotagonista, decidió preguntarle a Matthau qué le pasaba: “Lastimaste a mi amigo”, le confesó el actor en referencia a Chaplin, su compañero de póquer.

LA NACION