La panelista de Pampita Online sorprendió con un look estampado con insultos

Barby Franco sorprendió a Pampita Ardohain con su outfit para el programa que conduce la modelo. La panelista lució un mono estampado con un insulto que se repetía a lo largo de toda la prenda: "Es medio polémico lo que dice, pero está bueno".

La novia de Fernando Burlando suele preparar con anticipación sus looks para Pampita Online, y ya desarrolló su sello propio en el ciclo. "Ella siempre tiene algo escrito en la ropa. La otra vez se puso una remera que decía 'baby girl' y pensamos que estaba embarazada, vamos a ver qué se trae hoy", anticipó Ardohain con aires de misterio.

Barby Franco lució un polémico mono estampado con insultos y Pampita Ardohain se sorprendió Crédito: Instagram: @barbaritafranco21

La modelo entró a puro baile con un mono muy ajustado que llevaba escrita una particular frase: "Fuck off", que se traduce en un insulto ("Andate a la m..."), y la conductora no pudo ocultar su asombro: "¡Ay! ¡Me asusté! Pensé que era algo más fuerte, te asusta".

Franco coincidió con Pampita y asumió que apostó por un look jugado: "Pensé lo mismo al principio, pero está muy bueno, es estilo capsuit, de una marca de Miami muy conocida". Después aclaró en sus redes sociales que lo compró a través de un sitio web y un amigo se lo trajo a la Argentina para que lo estrenara en la pantalla de Net TV.