Barby Franco y Fernando Burlando: ¿cuál fue el detonante de la separación definitiva?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de enero de 2021 • 17:38

Fueron pareja durante diez años, entre idas y vueltas, y varias veces estuvieron a punto de casarse. La crisis era un rumor que circulaba hace algunas semanas. Días antes de la Navidad se separaron y ésta vez parece haber sido la definitiva. Hace veinte días que la modelo Barby Franco y el abogado Fernando Burlando no se hablan y todo indica que no hay vuelta atrás.

Según contó Rodrigo Lussich en Intrusos, por América, Barby y Fernando pasaron las fiestas separados y hace tres semanas que no intercambian ni siquiera un mensaje. "Estuve hablando mucho con él anoche pero hay cosas privadas que no pudo revelar. Sí me parece que él fue quien sintió que la cosa ya no daba para más y el chispazo sería la alta exposición de ella. Él ya no tiene tantas ganas de exponerse", dijo Lussich. Por otro lado, aseguró que ella habría dicho: "Menos mal que no me casé".

Otra de las versiones señala que las hijas de Burlando, María y Delfina, nunca llegaron a tener una buena relación con Barby. Actualmente son ellas las que están muy cerca de su papá para apuntalarlo.

Por ahora es Barby Franco quien se quedó en la casa que la pareja compartía en Barrio Parque. Burlando hace varias semanas que dejó la vivienda y no pasa por ella.

Recordemos que en julio de 2019 Burlando hizo una puesta en escena para pedirle matrimonio a su novia, en el marco de un partido de polo que estaba jugando con sus amigos. Sin embargo, ese pedido nunca se concretó. ¿Estará dicha la última palabra?

Conforme a los criterios de Más información