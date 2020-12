La modelo no pudo evitar mostrar su malestar ante un comentario del mediático abogado Crédito: YouTube ElTrece

Ajetreado y difícil como lo ha sido, este 2020 está llegando a su final. Y en algunas parejas las rispideces y problemas se profundizan. Invitada en Los Ángeles de la Mañana (eltrece), Barby Franco quedó descolocada por un mensaje de Fernando Burlando y dio muestras de la crisis que atraviesan.

Fue Ángel de Brito quien, con su consulta, encendió la mecha de la bomba. "Barby, ¿ya te amigaste con Burlando?", quiso saber el conductor. En un tono no muy convincente, la modelo asintió.

Pero a diferencia de lo expuesto por Franco, la panelista Maite Peñoñori compartió un mensaje que le habría enviado Burlando. Mensaje que, lejos de una reconciliación, daba cuenta de un distanciamiento entre la modelo y el mediático abogado.

"Está enojado con Barby. [Burlando] me respondió que no iba a hablar, que no iba a dar notas. Le pregunté si estaba bien con Barby y me dijo: 'Más vale solo que mal acompañado'", relató Peñoñori ante la atenta mirada del conductor y la invitada.

Barby Franco aseguró que con Fernando Burlando dejaron la crisis de pareja atrás, pero una panelista la contradijo con un mensaje del propio abogado. Crédito: YouTube ElTrece 00:29

Franco no pudo evitar mostrar su malestar ante el comentario y evidenció cierto fastidio en la expresión de su rostro. "Mejor solo que mal acompañado", volvió de Brito sobre el tema.

En el mismísimo instante en el que Yanina Latorre quiso agregar información sobre la cuestión, De Brito la interrumpió para ir a un corte publicitario. Con un cliché fue la propia Franco quien dio por terminado el asunto: "Yo no hablo de mi vida privada".