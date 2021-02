Barby Franco y el chip que no puede extraerse sin consentimiento de su ex

“Me quiero sacar el chip de Burlando y para eso tengo que viajar a un lugar de los Estados Unidos”, contó Barby Franco en Los ángeles de la mañana, en eltrece, con un poco de misterio. Recordemos que la modelo tuvo un episodio de intento de secuestro hace algunos años y su novio, el abogado Fernando Burlando, contrató a una empresa norteamericana que trabaja con chips de geolocalización. “Hace siete años me lo pusieron por un intento de secuestro. Y ahora me lo quiero sacar”.

Cuestionada por otras “angelitas” y por el mismo Ángel De Brito, Barby explicó por qué aceptó el chip: “Si me secuestran, Burlando llama a esta empresa y saben dónde estoy. Pero no es que me rastrean las 24 horas. No es para controlarme”. Ante la insistencia de sus compañeras que decían que ese chip es un placebo y que no existe ese tipo de tecnología, respondió: “Es verdad, a veces cuando voy a un aeropuerto, hace un ruidito. No estoy inventando nada. Las hijas de Burlando también lo tienen. Y salió carísimo: 4000 dólares”.

Luego del relato de la panelista, Fernando Burlando le envió un mensaje a Ángel De Brito y le contó que Barby no iba a poder sacarse el chip sola y que iba a necesitar su consentimiento. “Es cierto que los dos firmamos el consentimiento. Yo ya mandé el mail a la empresa y todavía no me contestaron. No le dije nada a él porque no hablamos y seguimos distanciados”.

LA NACION

