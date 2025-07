Beatriz Salomón: la cámara oculta que arruinó su vida, su lucha por justicia y el fallo que le dio la razón

En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo clave en favor de las herederas de la actriz Beatriz Salomón. En octubre de 2004, la actriz fue víctima de una violación a su intimidad luego de un informe periodístico de Punto Doc, ciclo emitido por América TV, donde su pareja, el médico Alberto Ferriols, había sido grabado por una cámara oculta, teniendo “trato sexual” con una paciente travesti durante una consulta médica para una cirugía estética.

Si bien tanto Salomón como Ferriols recibieron una indemnización por el daño a su intimidad y honor, en las últimas horas el máximo tribunal ordenó hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios entablada contra el canal América TV y los periodistas Jorge Rial y Luis Ventura; responsables del programa Intrusos en la Noche que se emitió un rato después de Punto Doc y al que asistieron invitados la actriz y su pareja . “Las escenas sexuales del esposo de la actora exhibidas en la cámara oculta resultaron ajenas a la actividad por la cual ella −popular actriz− adquirió notoriedad y carecían de interés general, por lo que constituyeron una intromisión en su intimidad”, sostuvo la sentencia tras la apelación de Salomón en 2019. “Se encuentra suficientemente demostrada la connivencia de Punto Doc e Intrusos en la Noche para fusionar la emisión de un show destructivo de su persona y de su familia”, sostuvo la presentación.

En octubre de 2004, Salomón y Ferriols fueron invitados al ciclo Intrusos en la Noche para ver en vivo un informe de Punto Doc

Según declaraciones de la propia Salomón, ella “nunca consintió la exposición de aspectos de su vida íntima” sino que “fue invitada al programa Intrusos en la noche, junto con su entonces esposo, para hacer una defensa sobre supuestas operaciones ilegales realizadas en el consultorio médico, siendo el propósito subyacente de los demandados filmar en forma oculta y artera la reacción de la pareja ante las escenas del cirujano teniendo trato sexual con una persona travestida”.

La noche D

La noche del 6 de octubre de 2004 significó un antes y un después en la vida de Beatriz Salomón. Por ese entonces, la “exchica Olmedo” se encontraba disfrutando de un momento pleno. Mientras que en el plano profesional brillaba en el teatro, en el personal estaba feliz con la familia que había formado junto al cirujano plástico Alberto Ferriols y sus dos niñas adoptadas, Bettina y Noelia. Sin embargo, de un momento a otro, todo se desmoronó.

Esa noche de primavera, Salomón y Ferriols habían sido invitados a Intrusos de Noche, ciclo conducido por Jorge Rial y Luis Ventura. ¿El motivo? Punto Doc -programa periodístico producido por Cuatro Cabezas y conducido por Daniel Tognetti y Miriam Lewin- iba a emitir un informe sobre el médico y querían que ellos estuvieran ahí para ver en vivo su reacción. Según se señaló, la exvedette se había enterado que el ciclo iba a tener a su marido como protagonista y, pensando que se trataba de una denuncia de mala praxis, le solicitó al ciclo de chimentos un espacio para tener su derecho a réplica.

En 2004, la vida de Beatriz Salomón daría un completo vuelco a partir de la emisión de una cámara oculta realizada a su entonces marido, Alberto Ferriols Gerardo Viercovich - LA NACION

Sin embargo, nunca imaginó que el informe iba a hacer foco en la vida sexual de Ferriols, mostrando cómo el cirujano le ofrecía sus servicios a una travesti a cambio de recibir favores sexuales. “ Me citaron a mí y a mi exmarido para ver cómo yo me enteraba en vivo de todo lo que no sabía ”, dijo Salomón, muchos años después, en una entrevista radial.

Tras la exposición mediática de la que fue víctima, la actriz decidió separarse de Ferriols e iniciar una demanda múltiple por daño moral, intromisión en su vida privada y pérdida de chance profesional. Según ella, esa cámara oculta a su pareja dañó completamente su imagen artística, motivo por el cual las ofertas laborales empezaron a escasear y las deudas crecieron. También, aseguró ser parte de una “lista negra” que la mantuvo vetada de todos los programas producidos y emitidos por América TV.

Justicia después del infierno

Doce años después de aquella noche imborrable en la historia de la televisión, el Juzgado Civil 40 falló a favor de Salomón, y condenó a la productora Eyeworks Argentina (ex Cuatro Cabezas), al canal América y a los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin. La actriz fue indemnizada con 14.593.551 de pesos, más los intereses generados a lo largo de esos años de litigio. En total, la suma a desembolsar ascendía a los 30 millones de pesos.

“ Después de 12 años de mucho dolor, donde pasé de todo, empezando por la censura, todos hicieron una tragedia de mi vida, todo se convirtió en un infierno, todo lo que te pueda decir es poco . Traté de salir adelante, estoy endeudada, tuve que vender mis pieles, mis joyas, mi ropa cara, tuve que pedirle plata a mis amigos. (...) Yo estaba en el tope, y me bajaron de un ondazo. Sólo espero que estos sinvergüenzas no se atrevan a apelar”, decía la actriz de Extinguidas tras conocer la resolución judicial de enero de 2017.

Beatriz Salomón junto a Bettina y Noelia, las hijas que adoptó junto a Ferriols Matías Salgado - HOLA

Y lo que Beatriz tanto temía sucedió. A fines de mayo de 2018, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala B, revirtió la condena a América TV, Tognetti, Lewin, Rial y Ventura, al considerar que no había prueba suficiente para culpabilizarlos. Del mismo modo, bajó el monto con el que Eyeworks tenía que indemnizar a Salomón: lo estableció en 600 mil pesos -con intereses, unos 3 millones de pesos- , pero le exigió que pague todas las costas del juicio.

“Esto representa un golpe muy fuerte para Beatriz. Nos duele porque es una lucha que llevamos adelante desde hace 14 años para que se reconozca no sólo el daño moral que se le ocasionó, sino también la pérdida de chance profesional a la que se vio expuesta”, le explicó su abogada Ana Rosenfeld a LA NACION por ese entonces.

Nueva apelación y triunfo

En 2019, antes de fallecer debido a un cáncer de colón, Salomón decidió apelar llevando el caso a la tercera y última instancia posible, la Corte Suprema de Justicia. Que América TV, Rial y Ventura también paguen por el daño sufrido fue su pedido. “ Se encuentra suficientemente demostrada la connivencia de Punto Doc e Intrusos en la Noche para fusionar la emisión de un show destructivo de su persona y de su familia ”, sostuvo la presentación por aquel entonces. A su vez, se remarcó que “al día siguiente del show destructivo, el programa Intrusos en la Noche reiteró la difusión de aquellas escenas sexuales y de la reacción de ella y de su exmarido al conocerlas, violentando nuevamente su derecho a la intimidad”. También se hizo hincapié en el daño sufrido por sus hijas, frente a “una burda intromisión en la vida privada familiar”.

La actriz murió el 15 de junio de 2019, a los 65 años

Este martes, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti le dieron la razón a Salomón: “Un examen adecuado de las circunstancias comprobadas de la causa permite concluir tanto que los mencionados demandados se entrometieron también en la intimidad de la actora causando más daño, como en la inexistencia de un claro e indubitable consentimiento de su parte que pudiese justificar dicha intromisión”, advirtió el fallo que firmó recientemente la Corte Suprema.

“En el supuesto particular de los personajes célebres cuya vida tiene carácter público o de personajes populares −como es el caso de la actora−, su actuación pública o privada puede divulgarse en lo que se relacione con la actividad que les confiere prestigio o notoriedad y siempre que lo justifique el interés general. Pero ese avance sobre la intimidad no autoriza a dañar la imagen pública o el honor de estas personas y menos a sostener que no tienen un sector o ámbito de vida privada protegida de toda intromisión”, se afirmó en este fallo que es clave porque fija estándares para analizar cómo juegan entre sí los derechos de libertad de expresión, el interés público y el derecho a la intimidad.

Hoy, 21 años después de esa noche en la que la vida de Beatriz Salomón cambió para siempre, sus hijas Bettina y Noelia recibieron justicia por el daño y hostigamiento mediático del que fue víctima su familia.