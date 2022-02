“Bebito en camino”: Luisana Lopilato y Michael Bublé confirmaron que esperan su cuarto hijo

Después de varias horas de especulaciones, Luisana Lopilato y Michael Bublé confirmaron los rumores que ya corrían en los medios. Con un dulce posteo en Instagram, la pareja anunció que la actriz está embarazada y que se encuentran en la espera de su cuarto hijo.

“ ¡Ooops! Lo hicimos de nuevo... Bebito en camino ”, escribieron ambos en sus propias cuentas, al publicar dos fotografías que se tomaron en la nieve: una del cantante y la actriz tocando la pancita de ella y otra en donde los tres hermanos mayores besan la panza de su mamá.

Las publicaciones se llenaron rápidamente de buenos deseos para la familia y felicitaciones de los fanáticos de ambos, quienes se alegraron con la feliz noticia. Los famosos tampoco quisieron dejar de mandar sus saludos. Zooey Deschanel, Drew Scott y Santiago Artemis fueron algunos de los que pasaron por las publicaciones para desearles buenos augurios.

Los rumores que indicaban que la actriz podría estar embarazada comenzaron en el día de ayer , cuando la rubia apareció luciendo una incipiente pancita en el adelanto del video musical del tema “I’ll Never Not Love You” de su esposo, el cual se estrenó hoy 22 de febrero . De inmediato, varios medios norteamericanos afirmaron que la pareja estaba esperando su cuarto hijo.

Bublé y Lopilato se comprometieron en 2009 y se casaron dos años después. Los artistas son padres de Noah, de 8 años, Elias, de 6, y Vida, de 3. La familia reparte sus días entre la Argentina y Canadá, para que sus hijos absorban la cultura de ambos países.

El video que los vuelve a reunir tras su experiencia compartida en el audiovisual de “Haven’t Met You Yet” sería un homenaje a su historia de amor. En el mismo también hacen una rara aparición los niños que tienen en común, a quienes no suelen mostrar públicamente.

“No les puedo expresar la felicidad que me genera trabajar con Mike, pasar tres días enteros con él en el set. Para mí, sin dudas, es el número 1 en todo lo que hace, es tan profesional, está en todos los detalles, ¡cuánto lo admiro!”, expresó Lopilato días antes del estreno del video, elogiando a su esposo y sin ocultar lo enamorada que está del crooner. La ex Rebelde Way también agradeció a Bublé por “confiar” en ella “siempre”, por ser su “mejor amigo” y por sacar su “mejor versión”.

“Gracias y más gracias por hacerme sentir que soy la mejor mamá, la mejor mujer, la mejor actriz, la más graciosa, la más inteligente, la que siempre tiene las mejores ideas. No me alcanza este post para transmitirles todo lo que siento”, recalcó.

Según adelantó la actriz, el video es un resumen de los 14 años que lleva compartidos con Bublé, a quien conoció en Argentina cuando él vino a brindar un concierto al país en 2008. Según relataron ambos en diferentes oportunidades, ese primer encuentro los dejó con dudas: él pensó que ella era la pareja de Rodrigo Guirao Díaz, quien la habían acompañado al bar en donde se produjo el encuentro, y ella estaba segura de que él era gay, porque no paraba de hablar con Guirao Díaz.

“Decile que me voy a casar con ella”, le pidió Bublé a su traductor, ya que no hablaba nada de español. La relación se fue construyendo rápidamente y el 31 de marzo de 2011 llegó la boda en el registro civil de la Calle Uruguay, y el 2 de abril la ceremonia religiosa con fastuosa fiesta en la estancia Villa María de Cañuelas; poco después, el 31 de mayo, Luisana y Michael sellaron su amor en Canadá con un segundo casamiento.

“Tendría veinte hijos. El de madre es mi mejor rol”, dijo ella cuando confirmó su tercer embarazo . Los tres niños nacieron en Canadá, sin embargo tienen muy arraigadas las costumbres argentinas y hablan español con fluidez.

Luisana Lopilato y Michael Bublé con sus tres hijos: Noah, Elias y Vida

“Me encanta el mate”, confesó Bublé en una entrevista que brindó a la agencia EFE el año pasado. “Vos sabés, cuando tenés una esposa argentina, el mate es vida”, dijo, y aclaró que le llama la atención que se usa como una forma de socialización. “Veo que lo pasan de una a otra persona y finalmente me llega a mí y pienso: ‘Con el Covid, esto no es muy bueno’, por eso ahora se toma individual. Me gusta tanto por el sabor como por su aspecto social”, confesó.

“Ahora soy argentino”, aseguró el canadiense, que en estos años también logró perfeccionar el idioma. “A veces sueno como un cavernícola por no conjugar bien los verbos. Amo tanto a mi esposa y era tan importante para mí asimilar su cultura y vivir en la Argentina que ahora puedo entender español y hablarlo un poco”, manifestó el cantante, que hoy también se ocupa de que sus hijos disfruten la cultura de su mamá tanto como la de él.