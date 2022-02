¿Luisana Lopilato embarazada? La noticia que revelaría el nuevo video de su marido, Michael Bublé

Las imágenes de Luisana Lopilato luciendo una incipiente pancita en el video musical del tema “I’ll Never Not Love You”, que su esposo, Michael Bublé, estrena hoy, han despertado los rumores respecto a un posible embarazo de la actriz. Varios medios norteamericanos afirman que la pareja espera su cuarto hijo.

El cantante canadiense y Luisana Lopilato, quienes se comprometieron en 2009 y se casaron dos años después, son padres de Noah, de ocho años; Elias, de seis y Vida, de tres.

El video que los vuelve a reunir tras su experiencia compartida en el audiovisual de “Haven’t Met You Yet” sería un homenaje a su historia de amor.

Este lunes, la actriz anunció el estreno previsto para hoy a través de una emotiva publicación en las redes sociales, en la que hizo especial referencia al trabajo junto a su marido. “No les puedo expresar la felicidad que me genera trabajar con Mike, pasar tres días enteros con él en el set. Para mí, sin dudas, es el número 1 en todo lo que hace, es tan profesional, está en todos los detalles, cuánto lo admiro!”, expresó Lopilato en el posteo. A continuación, la ex Rebelde Way agradeció a Bublé por “confiar” en ella “siempre”, `por ser su “mejor amigo” y por sacar su “mejor versión”.

“Gracias y más gracias por hacerme sentir que soy la mejor mamá, la mejor mujer, la mejor actriz, la más graciosa, la más inteligente, la que siempre tiene las mejores ideas. No me alcanza este post para transmitirles todo lo que siento”, recalcó.

Finalmente, Lopilato adelantó que el video es un resumen de los 14 años compartidos por la pareja. Junto a un adelanto de imágenes del nuevo clip, en las que se ve a la artista caracterizada de época, Luisana animó a sus seguidores a adivinar respecto a qué clásico del cine rindieron homenaje junto a Bublé en el nuevo proyecto. La respuesta no se hizo esperar: “Casablanca”, acertaron en gran parte de los comentarios.

En las fotografías se ve a Luisana recreando a la emblemática Lisa Lund llevada a la pantalla por Ingrid Bergman, en una renovada versión del final del clásico dirigido por Michael Curtiz. La actriz argentina también aparece dando nueva vida al momento en el que la protagonista pronuncia la inolvidable frase “Tócala de nuevo, Sam”.

Además, el clip recorre la historia de la pareja y remitiría al video del músico protagonizado por la actriz en 2009, de la canción “Haven’t meet you yet”. En las nuevas imágenes, ambos vuelven a aparecer bailando por los pasillos de un supermercado mientras Lopilato, que camina junto a sus tres hijos, luce -en lo que sería una continuidad del video anterior y de su historia de amor- una campera de cuero negra semiabierta sobre una camisa blanca en la que se apreciaría su embarazo.

Sitios como TMZ, Just Jared, The Sun y The Daily Mail sostienen que la actriz espera su cuarto hijo junto al cantante. Sin embargo, de momento ni Lopilato ni su marido han salido a confirmarlo.

Lopilato y el artista oriundo de la ciudad canadiense de Vancouver se conocieron cuando Buble pisó suelo argentino como parte de su gira sudamericana, hace más de una década. La actriz, que era fanática del cantante y se moría por conocerlo, no dudó en asistir al concierto que Michael brindó en el Gran Rex. Luego del show, la invitaron a disfrutar de un cóctel y después de ese brindis íntimo, Bublé quedó totalmente fascinado y quiso llevarla a vivir con él a la ciudad de Los Ángeles. Desde entonces, se han mantenido juntos y comparten frecuentemente sus íntimos momentos junto a sus hijos a través de las redes sociales.