Bella Thorne, dolida e indignada por las palabras de Whoopi Goldberg

Un capítulo inesperado se abrió en la historia sobre la actriz Bella Thorne y el hackeo que motivó que ella publicara sus fotos íntimas para evitar seguir siendo extorsionada. ¿Qué pasó? Durante su programa de televisión, The View, Whoopi Goldberg opinó que la exfigura de Disney no puede desconocer a esta altura que cualquier foto que se saque y se suba a la nube puede ser objeto de filtración y que eso además es lo que buscan los criminales cibernéticos.

"Si sos famosa, no importa la edad que tengas, no te saques fotos desnuda. Si no sabés esto en 2019, es tu problema. Lo siento, pero no podés sorprenderte si alguien te hackea, especialmente si tenés este tipo de fotos en tu celular", opinó Goldberg sobre lo sucedido con Thorne.

La enfática opinión de Whoopi fue debatida por el resto de sus compañeras, quienes apoyaron a Thorne y remarcaron que cada mujer debía ser libre de hacer lo que quisiera con su cuerpo. Sin embargo, la protagonista de Cambio de hábito se mostró inflexible en su postura.

Tras las palabras de Goldberg, Thorne se volcó a las redes sociales nuevamente y mostró su enojo, a través de varios posteos: "Debería darte vergüenza, Whoopi, por expresar esa opinión pública y de esa manera para que todas las jóvenes piensen que son repugnantes incluso por solo tomarse una foto como esa. ¡Qué vergüenza!".

"Ver esto me hizo sentir muy mal conmigo misma", agregó en otro posteo, donde se muestra sinceramente dolida por el comentario de Goldberg.

Además de los videos que subió a sus historias de Instagram, la joven actriz también compartió una carta dirigida a la conductora de The View: "Querida Whoopi: te quise por mucho tiempo, pero honestamente estoy asqueada y triste por tu respuesta a la filtración de mis fotos. En primer lugar, ¿culpar a las chicas por tomar una foto? Eso es enfermo y honestamente repugnante. Entonces, ¿qué? ¿Una chica no le puede enviar a su novio, que echa de menos, unas fotos sexy de ella? ¿Cosas que él ya ha visto? ¿Yo como mujer debería estar asustada caminando por mi casa, con mi teléfono, de hacer cualquier cosa? ¿Así es como querés que sean nuestras mujeres? ¿Que sean temerosas de su sexualidad? ¿Es eso lo que querés? Yo no y estoy ofendida por cualquiera que se haya sacado alguna vez una foto sexy. Y estoy ofendida por Jennifer Lawrence, quien se sintió públicamente violada. Estoy ofendida por cada persona que se suicidó porque alguien filtró sus desnudos. Tu opinión sobre este tema es realmente horrible y espero que cambies tu mentalidad, ya que estás en un programa que le habla a chicas jóvenes".

Luego aseguró que ella estaba invitada para ir al programa de Whoopi, pero que había cancelado su participación porque no tenía ganas de ser "maltratada por un grupo de mujeres mayores".