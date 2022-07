La acción heroica de Bebe Contepomi para rescatar a la flamante mascota de la familia

Este fin de semana, Bebe Contepomi fue protagonista de un particular video que se viralizó en las redes. El periodista puso en riesgo su vida al trepar a un árbol de su casa para rescatar a su gato llamado Gordo. Este lunes, el conductor contó la experiencia y confesó que se convirtió en héroe por “presión familiar”.

“Estoy prendiendo un fueguito de domingo para hacer un asadito con mi familia, mis hijos, mis sobrinos y me dicen que el gato se trepó al árbol. Tiene un mes y medio, es chiquitito y lo acabamos de adoptar”, comentó Bebe Contepomi en comunicación con Nosotros a la mañana. Tras asegurar que estuvo veinte minutos intentando que el felino baje por sus propios medios, el periodista reconoció que tuvo que pasar a la acción por presión familiar: “El heroísmo surge por la presión familiar: ‘subite papá, subite’”, contó que le pidieron sus hijos, dejando en claro que no tuvo opción.

“Estuve veinticinco minutos tratando de que baje. Y dije: ‘le pasa algo al gato y soy el peor papá del mundo’. Vicente, el de 11, me trae la escalera. No pensé y me subí. No tuve ninguna estrategia. Dije: ‘si en el camino me caigo y me mato, me mato’”, confesó el conductor que a los 51 años es la primera vez que se trepa a un árbol. “Es más, fue mi actividad deportiva de 2022″, agregó, entre risas.

Mientras todo el equipo del matutino admiraba su performance en el árbol, el periodista musical advirtió: “Yo vengo de una familia deportista (dos de sus hermanos jugaron en Los Pumas) y tengo el gen inculcado. Me das una raqueta y juego, me das lo que sea y juego a todo”. Respecto a la repercusión que alcanzó el video, aclaró que fue su hija Helena de 13 años quién lo filmó y lo hizo viral. “Lo filmó desde la habitación en tres partes para subirlo, es una tiktoker profesional. Me llamaron de todas partes, desde Andrés Calamaro que está en España hasta Gustavo Cordera desde su casa en Uruguay. Es el poder de las redes. En este caso fue algo bueno y divertido”, concluyó el conductor de FM Mega y de La Viola, su histórico programa de rock de TN.