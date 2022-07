La preocupación de Belu Lucius por su salud: “Tengo mucha angustia”

En el espacio en el que se siente más cómoda, las redes sociales, Belu Lucius realizó una serie de Stories para, en primer lugar, desmentir rumores de embarazo. Ante las preguntas constantes de sus seguidores acerca de si está en la dulce espera, la influencer fue categórica: “Con una mano en el corazón, les agradezco los mensajes, pero no estoy embarazada, estoy con cinco kilos más, que no es lo mismo”, aclaró.

Posteriormente, decidió compartir con su audiencia de Instagram cómo se encuentra de salud y contó que se realizó unos chequeos que no brindaron un resultado del todo óptimo. “Fui a la endocrinóloga porque estoy viviendo unas semanas con mucha angustia, con mucha ansiedad, con mucho estrés; no duermo”. expresó Lucius y amplió: “Me hice unos estudios de laboratorio, unos chequeos, que no me salieron del todo bien. Así que bueno, no estoy embarazada”, reiteró.

Belu Lucius habló sobre su salud instagram @belulucius

Lucius aprovechó la oportunidad para concientizar sobre la importancia de la regularidad en los chequeos: “Les recomiendo que se hagan los estudios médicos una o dos veces por año . Como se los indique su profesional, el médico de cabecera, clínico, nutricionista, endocrinólogo, porque siempre está bueno saber lo que nos pasa”, concluyó la exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina.

La influencer no está atravesando un buen momento desde que su hermana, Emily Lucius, se incorporó al reality de eltrece, El Hotel de los Famosos. La joven, quien también trabaja con las redes sociales, no contó con la aprobación del público y fue acusada de hacerle bullying a uno de los participantes del programa, Lucas “Locho” Loccisano. Luego, muchos fans de Locho se pronunciaron en su cuenta de Instagram con disgusto por la actitud que había mostrado en el reality.

“Gracias a Dios tengo la familia más hermosa que me puede tocar en el mundo”, dijo Belu durante una nota con el programa de América TV, Intrusos, cuando le preguntaron cómo lidiaba con la “cancelación” que estaba viviendo su hermana.

“La gente que la conoce sabe quién es (....) El bullying es una cosa y yo creo que acá tenemos que comprometernos como sociedad y hablar correctamente. No podemos hablar de bullying, somos gente grande, el bullying se hace en el colegio. Yo diría violencia cibernética, agresiones. Me lo pongo a pensar y digo ´así salimos de una pandemia´. La gente está muy mal, está agresiva, hay mucha violencia. Está bueno también apagar esto, no incentivarlo”, apuntó.

El presente de Belu Lucius: “Empiezo a pensar en mí”

Belu Lucius se realizó varios estudios médicos instagram @belulucius

En marzo, cuando se realizó una serie de chequeos, Lucius ya se había explayado al respecto en las redes. A través de sus historias, Belu escribió: “En la resonancia magnética salió un hallazgo incidental y voy a eco transvaginal”. Cuando la preocupación entre sus fans empezó a aumentar, Belu reapareció para informar lo que le dijeron los médicos y transmitir calma. “Tranqui. Un quiste de tres centímetros en el ovario derecho que se puede reabsorber solo”, remarcó.

Días más tarde, realizó una nueva publicación para reflexionar sobre lo necesario que es darle importancia a la salud propia, como volvió a hacer en las últimas horas. “Después de unos estudios que me hice el viernes llegué a la conclusión de que no me pongo como prioridad hace muchos años”, manifestó, y finalizó: “Siempre hay algo más importante que yo, así que hoy arranco a pensar en mí, en mi cuerpo y mi salud”.

Belu Lucius junto a su hijo Benjamín instagram

Por otro lado, unos meses atrás, la influencer hizo a sus tres millones de seguidores partícipes de un suceso familiar: Benjamín, su hijo de dos años, debió ser operado por una complicación en la vista. El pequeño fue diagnosticado con estrabismo e hipermetropía tiempo atrás y, debido a esa condición, tuvo que pasar por el quirófano a mediados de marzo. Aunque la cirugía estaba programada, tanto ella como su pareja, Javier Ortega Desio, sufrieron muchos nervios y estrés.

“No dejen de ir al médico, de hacerse estudios, de aplicarse las vacunas de calendario, de cuidarse y de estar atentos a su salud y a la de sus hijos”, aconsejó en ese momento.