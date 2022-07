Luli Fernández y una fuerte acusación contra Nicole Neumann: “Me quedé sin trabajar porque vos pediste que no esté”

Desde hace un tiempo circulan fuertes rumores de enojo de la producción del ciclo Los 8 escalones del millón por los continuos viajes y faltazos de Nicole Neumann.

A pesar de que la modelo se ha encargado de desmentirlo una y otra vez, esta mañana no sólo volvieron al ruedo sino que a ello se sumó una nueva acusación.

Luli Fernández, quien solía ser la encargada de reemplazarla durante sus ausencias, fue misteriosamente bajada de la silla después de contar estas internas en Socios del espectáculo, también por eltrece.

La mamá de Indiana, Sienna y Allegra fue interceptada por las cámaras del matutino y antes de aclarar la situación habló de todo. Tras recordar sus comienzos en el mundo del modelaje con esa tapa de revista que decía “Sexy a los 12″ , la rubia habló de los primeros pasos de sus hijas en el medio.

“¿Mis hijas sexy a los 12? No, de ninguna manera. Pueden hacer cositas que les diviertan, un desfile, fotos de ropa de su edad, o como hizo la chiquita, un comercial de muñecas pero todo acorde a su edad y como una cosa divertida, no como un trabajo. Y sexy, nada”, advirtió tajante.

Al mencionar a sus hijas, la cronista aprovechó para preguntarle por la llegada de su nuevo hermanito Luca (el hijo que Fabián Cubero tuvo con Mica Viciconte). Tras relatar que están muy entusiasmadas, Nicole expresó: “Son rematernales. A ellas les encantan los chicos, los bebitos”. Inmediatamente, ante la intriga de los presentes Neumann contó que aún no conoció al bebé y cuando le preguntaron si tenía ganas de conocerlo o veía posible ese encuentro respondió: “Qué sé yo, quién sabe”.

Nicole Neumann y su novio Manuel Urcera, a quien suele acompañar en sus compromisos como piloto a Europa www.instagram.com/manurcera/

Respecto al ámbito laboral, la modelo que es parte del ciclo de preguntas Los 8 escalones del millón volvió a desmentir que haya roces con la producción y con su conductor Guido Kaczca por sus continuos viajes. “No, no hay ninguna molestia. Está todo pautado desde principio de año. En Europa está todo armado el calendario de las carreras de Manu [Urcera, su pareja]. Yo informé desde el arranque que tenía el compromiso de acompañarlo ”, explicó.

En cuanto al rumor de que si se vuelve a ir la producción le habría dicho que no vuelva más, reveló: “Son rumores o inventos más que rumores. Lo hablamos y nos reímos”. Sorprendida por como la prensa sabía que su próximo destino es a la nieve, apuntó indirectamente contra quién filtra toda la información: “¿Cómo se enteran de todo? Bueno, algunas sospechas tengo” , lanzó aunque sin dar nombres...

La palabra de Luli Fernández

Tras volver a confirmar sus dichos sobre los enojos de la producción del ciclo de preguntas con la especialista en moda y medioambiente, Luli Fernández reveló un nuevo dato a esta interna que la involucra en primera persona. “En sus ausencias muchas veces fue convocada Luli Fernández. O casualidad que la bajan de esas invitaciones y lo que te llega a vos Luli es que fue Nicole quien pidió tu cabeza ”, dijo el conductor Rodrigo Lussich, dándole la palabra a su panelista.

“Sí, yo desde antes de ser parte de este programa ya hacía los reemplazos de Nicole en Los 8 escalones del millón porque, tal como ella contaba, tiene este contrato de viajes preestablecidos. Cuando yo empiezo a ser parte de Socios del espectáculo, lograr coordinar las grabaciones de ese programa con el vivo de este , algo que es complicado porque aparte yo trabajo mucho como modelo, hago conducciones y contenidos digitales y la verdad es que la agenda la tengo siempre a tope. Entonces una vez que confirmo fechas, tanto ellos como yo, sabemos que esas fechas son inamovibles”, comenzó a relatar la modelo.

“Respecto al mes de junio, yo tenía varias fechas confirmadas, entre ellas las del día 17, 20 y 24 de junio para ir a grabar y el día 14 de junio me comunican que finalmente iba a estar Nicole en esas fechas por lo tanto iban a prescindir de mi labor”, reveló Fernández quién confesó que le pareció raro que le avisen tan sobre la hora. “Les dije: ‘qué raro que se enteraron tres días antes porque yo al bloquear la fecha no puedo tomar otros trabajos porque por supuesto le doy prioridad a la televisión’”, agregó enojada.

Luli Fernández disparó desde su sillón de Socios del Espectáculo contra Nicole Neumann: "Meterse con el trabajo de una colega es un montón" Gerardo Viercovich - La Nación

Sin embargo, días después al sintonizar el programa Luli se llevó una sorpresa. “Lo que a mí me llamo la atención es que el día 17 estuvo al aire Sole Solaro, no estuvo Nicole . Lo cual me generó una incertidumbre sobre qué pasó. Cuando empiezo a hacer memoria recuerdo una información que habíamos dado acá en el programa que era esto, un descontento con ella consecuencia de sus faltazos por Covid y por sus viajes”, recordó dando a entender el motivo por el cual la rubia se habría enojado.

“Está claro que al ser parte de un programa de espectáculos cuento cosas que pueden incomodar pero me parece que meterse con el trabajo de una colega es un montón . Sobre todo cuando no soy la primera que lo cuenta. Seguramente porque soy cachorra, porque estoy dando los primeros pasos en este rubro. No tengo absolutamente nada personal con Nicole Neumann ni con nadie de este ambiente. Hago mi trabajo lo mejor que puedo con seriedad y te puedo asegurar Nicole que las cosas que digo es porque me las cuentan, porque las tengo chequeadas y confirmadas del mismo modo que ahora cuento que efectivamente esas tres fechas en las cuales yo me quedé sin trabajar fue porque vos pediste que no esté ”, lanzó molesta mirando a cámara.