A principios de noviembre, Belu Lucius fue invitada a participar de PH: Podemos Hablar, y lo que debería haber sido una noche distendida se terminó convirtiendo en un trago amargo para la influencer.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, Andy Kusnetzoff le preguntó a la participante de MasterChef Celebrity sobre el viaje a Punta Cana que realizó con amigos hace cuatro años, en donde falleció Santiago Vázquez, el hermano menor de Nicolás, quien murió inesperadamente mientras dormía de un paro cardiorrespiratorio provocado por una miocardiopatía hipertrófica. Mientras recordaba el trágico momento, Lucius no pudo evitar quebrarse hasta las lágrimas.

"Tuvieron que parar la grabación porque yo era una catarata de lágrimas. Fue un poco brusco que pasáramos de un video de 'MasterChef' a que me hagan una pregunta que nada tenía que ver", expresó en diálogo con Pasa Montagna, por Radio Rivadavia.

Esta situación la llevó a tener una seria conversación con el conductor del ciclo. "Si esto pasara en diez años, quizás actuaría diferente. Yo no sé si son las reglas del juego, porque para mí la tele es un trabajo y yo no cambio mi personalidad en la vida real, pero tuve una charla con Andy detrás de cámara porque fui partícipe de un momento muy triste de mi vida del que nunca hablé".

"Nunca quise estar en ese lugar de tener que dar explicaciones de algo que a mí no me corresponde. No me gusta y no me gustó verme así", agregó sobre la situación. En el programa emitido el 7 de noviembre por la pantalla de Telefe, Belu se refirió al que sin dudas fue uno de los momentos más difíciles de su vida. "Fue un viaje que habíamos planeado con mucha felicidad, porque iba mi hermana, unas amigas de ella, Santi con sus amigos, mi marido y yo", comenzó relatando. "Estábamos haciendo juntos la obra El Canasto, éramos amigos y un día dijimos, 'juntémonos todos en un hotel de esos que vas y comés porque está todo incluido, con playa, que a la noche hay shows'. Era un planazo".

"A los tres días dejó de ser un planazo", dijo sin poder evitar que las lágrimas comenzaran a correr por sus mejillas. "El teléfono lo llevo siempre a todos lados, me acompaña porque es mi medio de trabajo también, en las vacaciones no se descansa. Estaba en la playa y recibo una llamada del Mono, que yo pensé que era Santi porque me llamaba desde el teléfono de él".

"Enseguida agarramos los bolsos, fuimos al cuarto y no, no", agregó frenando unos segundos para calmar el llanto que a esta altura no le permitía hablar. "Cada vez que recuerdo esa imagen trato de borrármela, porque siempre fue tan amoroso, tan lindo. De esas personas que no tienen maldad, que nunca te van a hablar mal de nadie, y no existen muchas personas así". La influencer también recordó la impotencia que sintieron en el momento. "No pudimos hacer nada, tratamos de asistirlo", expresó llorando. Y agregó: "No sabíamos como llamar por teléfono".

