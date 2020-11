Entre lágrimas, Belu Lucius recordó el viaje en el que falleció Santi Vázquez, el hermano de Nicolás Crédito: Instagram

El 16 de diciembre de 2016, mientras se encontraba de viaje en Punta Cana,Santiago Vázquez, el hermano menor de Nicolás, murió inesperadamente de un paro cardiorrespiratorio provocado por una miocardiopatía hipertrófica.Entre los amigos que estaban con él disfrutando de unos días de relax en el Caribe, se encontraba Belu Lucius.

A casi cuatro años del fallecimiento del joven actor, la participante de MasterChef Celebrity habló por primera vez de aquel trágico día, en donde las vacaciones que tanto habían soñado se terminaron convirtiendo en una pesadilla.

"Fue un viaje que habíamos planeado con mucha felicidad, porque iba mi hermana, unas amigas de ella, Santi con sus amigos, mi marido y yo", comenzó relatando. "Estábamos haciendo juntos la obra El Canasto, éramos amigos y un día dijimos, 'juntémonos todos en un hotel de esos que vas y comés porque está todo incluido, con playa, que a la noche hay shows'. Era un planazo".

Sin embargo, inesperadamente, a los pocos días de llegar tuvieron que enfrentarse con la muerte de Santiago."A los tres días dejó de ser un planazo", dijo sin poder evitar que las lágrimas comenzaran a correr por sus mejillas. "El teléfono lo llevo siempre a todos lados, me acompaña porque es mi medio de trabajo también, en las vacaciones no se descansa. Estaba en la playa y recibo una llamada del Mono, que yo pensé que era Santi porque me llamaba desde el teléfono de él".

"Enseguida agarramos los bolsos, fuimos al cuarto y no, no.", agregó frenando unos segundos para calmar el llanto que a esta altura no le permitía hablar. "Cada vez que recuerdo esa imagen trato de borrármela, porque siempre fue tan amoroso, tan lindo. De esas personas que no tienen maldad, que nunca te van a hablar mal de nadie, y no existen muchas personas así".

Sin entrar en muchos detalles, la influencer recordó la impotencia que sintieron en el momento. "No pudimos hacer nada, tratamos de asistirlo", expresó llorando. Y agregó: "No sabíamos como llamar por teléfono".

Más adelante, Lucius también habló de los rumores que circulaban en la Argentina con respecto a la muerte de Santiago. "Los medios pueden ser horribles a veces, por las cosas que dicen", expresó. "Había muchas cosas que estaban diciendo acá que nada que ver, yo lo sabía porque lo estaba viviendo. Lo único que pedía en ese momento era respeto por la familia, por Santi".

"Ahora Santi está en un lugar mejor, lo está cuidando a Nico y a todos", reflexionó con una sonrisa al recordar a su amigo. "Es un tema del que nunca había hablado, siempre sentí que estaba al margen y no era algo que me pusiera cómoda. Me gusta reírme y contar cosas lindas, y esto de verdad fue una pérdida muy grande, porque las personas que conocieron a Santi saben que fue una persona extremadamente maravillosa", concluyó.

