Ben Affleck, un alcohólico en rehabilitación en su vida real y en la ficción

Ben Affleck está atravesando otra etapa difícil de su vida. A sus reiterados problemas con el alcohol se suma una racha de películas de escasa repercusión que han mermado su posición en la industria cinematográfica. Su nuevo proyecto, The way back, que aún no tiene título en español, parece haberse convertido en la metáfora perfecta de cómo la vida personal y la profesional pueden entrecruzarse y sacar algo bueno de ello. En su nuevo trabajo, del que se acaba de publicar el primer trailer, el actor da vida a Jack, un alma aparentemente perdida que padece depresión y alcoholismo.

No hace falta explicar más para encontrar el paralelismo con los años tormentosos que Affleck lleva viviendo a causa de su afición al alcohol y a las sucesivas recaídas -algunas de ellas frente a cámaras- que han convertido su vida en una montaña rusa de ingresos para desintoxicarse y nuevos episodios de borracheras. En el film, Jack, interpretado por Aflleck, le dice a la mujer que trata de ayudarle: "Estoy bien". Pero su vida diaria consiste en ducharse y beber antes de ir a trabajar, ir al trabajo y beber en el trabajo, volver a casa y beber en casa. Un círculo caótico que parece interrumpirse cuando le piden que entrene al equipo de baloncesto del colegio en el que antiguamente él mismo fue una estrella.

Ben Affleck ha publicado este avance en sus propias redes sociales expresando lo mucho que significa para él su nuevo proyecto: "Estoy muy orgulloso del increíble equipo que lo respalda. Aquí está un primer trailer de The way back, una historia de resistencia y redención. En los cines este marzo", escribió en su Twitter. A nadie se le escapa el paralelismo entre la película dirigida por Gavin O'Connor y la situación en la que se encuentra el actor, y todo el mundo quiere ver en ella la oportunidad de redención que le otorga a su personaje su regreso al baloncesto.

El film es el primero que verá la luz luego de su paso por un centro de desintoxicación para tratar sus adicciones. Un problema recurrente pero no oculto que Affleck ha reconocido y sobre el que habló recientemente después de que se publicaran unas imágenes en las que se le podía ver claramente ebrio al salir de una fiesta de Halloween celebrada en West Hollywood. "Sucede, fue un resbalón. Pero no voy a dejar que me descarrile", dijo después a reporteros de TMZ, el mismo medio que había mostrado las imágenes.

Ya antes de este incidente, el actor había hecho referencia a sus problemas y al deseo de superarlos: "Combatir cualquier adicción es una lucha difícil y de por vida. Por eso uno nunca está realmente en tratamiento o fuera de él. Es un compromiso a tiempo completo. Estoy luchando por mí y mi familia", manifestó.

Su familia, incluida su exmujer la también actriz Jennifer Garner, sigue apoyando su batalla contra el alcohol y la industria cinematográfica parece querer contribuir a su resurrección con nuevos proyectos que lo mantienen ocupado. Además del estreno de The way back, previsto para marzo de 2020, Aflleck está rodando en Nueva Orleans un drama titulado Deep water y tiene por delante la adaptación para el cine del libro de Joan Didion, The last thing he wanted, en la que estará acompañado por Anne Hathaway y cuya historia se centra en Elena McMahon, una reportera del periódico Washington Post que deja su trabajo cubriendo las primarias presidenciales de 1984 para cuidar a su padre después de la muerte de su madre. También tiene un proyecto junto a su amigo Matt Damon y acaba de firmar su participación en un thriller erótico dirigido por Ridley Scott.

