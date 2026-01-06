Christian Petersen recibió el alta médica y rompió el silencio: “Es todo lo que me acuerdo”

En diciembre, Christian Petersen sufrió una descompensación mientras ascendía el volcán Lanín junto a su esposa, Sofía Zelaschi, y un grupo de turistas. Según se supo en aquel momento, fue durante la excursión que comenzó a sentirse mal y debió ser inmediatamente asistido por los guías. Después de semanas de especulaciones sobre lo sucedido, el reconocido chef rompió el silencio y, además de anunciar que ya recibió el alta médica, brindó su versión de los hechos.

“Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó. Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, le contó el chef al periodista Juan Etchegoyen.

Petersen recibió el alta medica, tras varias semanas de internación Instagram (@chrispetersenok)

Esta misma tarde, el Hospital Alemán emitió un comunicado en que informa que, efectivamente, Peterson fue dado de alta y ya no se encuentra internado en aquel centro de salud. “El Hospital Alemán informa que debido a su evolución clínica favorable, el paciente Christian Petersen recibió el alta médica. La institución reitera su compromiso con una comunicación responsable y el respeto por la confidencialidad del paciente”, expresa el escueto texto, firmado por Norberto Mezzadri, director médico del hospital.

En cuanto a las versiones que circularon desde el momento en el que se dio a conocer la noticia de su internación, Peterson indicó: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.

Su derrotero lo llevó a distintos centros de salud de las localidades a las que hizo referencia en la charla con el periodista. Los mismos guías fueron quienes lo asistieron y lo trasladaron hacia la base del volcán. Allí, personal de Gendarmería colaboró en la asistencia, momentos previos a que lo trasladaran al hospital Junín de los Andes. Luego, debido a su estado delicado, fue derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde estuvo internado durante dos semanas hasta el viernes 26 de diciembre, que fue trasladado al Hospital Alemán de Buenos Aires.

En la entrevista, el chef hizo referencia también a los posibles motivos que desencadenaron su cuadro. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, aseguró.

Y luego aclaró que se había preparado debidamente para la cruzada y que los guías se comportaron en todo momento de manera responsable: “Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre".

Sus palabras coinciden con lo expresado por la delegación San Martín de los Andes de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM), que días atrás dio a conocer un comunicado en el que se señaló que el chef “descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico”. De este modo, los guías que acompañaron a Petersen durante el ascenso al volcán desmintieron diferentes versiones que circularon. “Christian Petersen participaba de una actividad de ascenso al volcán. Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”, afirmaron en el comunicado.

Luego señalaron que al llegar al refugio donde se realiza tradicionalmente el pernocte, Petersen compartió tiempo con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto. Sin embargo, a la medianoche, un cambio en su comportamiento “resultó molesto para el descanso del grupo”, por lo que se decidió que descendiera de la montaña. “Alrededor de las 4 se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación. Aproximadamente dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería“, cerraron los guías.

Mientras se encontraba internado en el Hospital San Martín de La Plata, Diego Bares, el jefe clínico de la institución, se refirió apenas se conoció el accidente a la situación de Christian Petersen y dijo: “Hay dos situaciones probables: que haya tenido previamente una patología cardiológica o respiratoria, o un mal agudo de altura, donde independientemente de los controles, es tal el desfasaje, que disminuye el oxígeno en los tejidos”.