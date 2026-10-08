Ben Affleck: del inesperado halago a Jennifer Lopez a qué piensa de los memes sobre su vida

Habitual protagonista de la prensa por su carrera profesional y su vida privada, Ben Affleck esta vez puso en palabras cómo atraviesa su presente. En medio de la gira promocional de Animales, el film que produjo, dirigió y protagonizó para Netflix, la estrella de Hollywood habló sin vueltas de todo: sus famosas exesposas, su dificultad para manejarse en las redes sociales en tiempos de cambio para la industria, sus memes, la muerte de sus padres y el impacto que tuvo en su vida, y las adicciones. “Sé que surgirán cosas difíciles, y no quiero tentar a la suerte, pero este momento de mi vida como ser humano es realmente maravilloso”, aseguró.

Kerry Washington y Ben Affleck, en una escena de Animales, el nuevo estreno de Netflix de este mes Netflix

Affleck se sinceró en una extensa entrevista que publicó la revista Variety en la previa al estreno del film, que llega a la pantalla del gigante del streaming el viernes 9 de octubre. A los 54 años, el actor contó que encontró en el trabajo y el tiempo con sus hijos una rutina que valora especialmente. “Trabajo mucho y después vuelvo a casa y recojo a los chicos de la escuela. Cenamos si aceptan pasar tiempo conmigo”, contó.

La muerte de sus padres y sus nuevas prioridades

Ben Affleck junto a su mamá, Christine Anne Boldt BG004/Bauer-Griffin - GC Images

Este año, Affleck perdió a sus dos padres. Al hablar de esas muertes, recordó una frase que su madre dijo hacia el final de su vida: “Dios, pensé que 84 años parecerían más largos”. “Yo pensé que 54 parecerían más largos”, pensó entonces el actor. “Tenemos este tiempo, y es un recordatorio de no postergar nada ni dejar para después lo que hay que resolver. Tiene más que ver con cómo estamos presentes cada día para los demás”, reflexionó.

Esas pérdidas también lo llevaron a hablar de sus prioridades familiares y laborales: en este momento de su vida, busca trabajar en Los Ángeles para estar cerca de sus hijos, que pasan una semana con él y otra con Jennifer Garner. “Estoy divorciado, tengo la custodia compartida y no quiero perderme estos años. Mis hijos están acá y su vida pasa volando”, expresó. Sobre su exmujer, agregó: “Tienen un vínculo maravilloso con ella, por quien también estoy muy, muy agradecido”.

Ben Affleck en una de sus salidas por Los Ángeles con sus hijos Backgrid/The Grosby Group

Su admiración por Jennifer Lopez

El nombre de Jennifer Lopez surgió en la charla cuando el entrevistador recordó El beso de la mujer araña, que Affleck produjo y ella protagonizó, y sostuvo que su actuación merecía mayor reconocimiento en la temporada de premios. El actor comenzó por admitir que su mirada tenía un componente personal: “Soy parcial. Tengo un enorme respeto y admiración por lo que puede hacer”. Luego relativizó esos reconocimientos: “No siempre creo que la persona correcta haya ganado el premio correcto”, señaló. “Al final del día, es simplemente un grupo de personas votando premios de cine”.

Affleck también destacó la capacidad de Lopez cuando habló de una de las exigencias que enfrentan hoy los artistas: construir una identidad en las redes y generar ingresos por fuera de su actividad principal. “He visto tanto a Jennifer Lopez como a Jennifer Garner hacer un trabajo increíble cultivando y generando valor en esos espacios”, afirmó. Y reconoció el esfuerzo que implica: “Yo no podría hacerlo. ¿Qué voy a hacer: abrir una caja frente a cámara?”.

Ben Affleck elogió el trabajo de su ex, Jennifer Lopez

Las redes sociales y sus memes

Affleck advirtió que los actores jóvenes enfrentan una presión creciente para sumar seguidores. Según explicó, los responsables de los castings preguntan por esas cifras porque se convirtieron en un indicador relevante. “Sería un pésimo influencer”, admitió. Para ilustrarlo, contó una experiencia propia: “Instagram me bloqueó dos veces por hacerme pasar por mí mismo. Tenía seis seguidores. Eran mis hijos y algunos de sus amigos”, bromeó y aclaró que usaba la red social para ver las publicaciones de ellos.

Al recordar ese episodio, Affleck también valoró la intimidad que pudo disfrutar antes de que cada acción quedara registrada en internet. “Tuve toda una vida en privado. Tengo una idea muy clara de lo valioso que es eso”, expresó. Sobre los memes que protagoniza, explicó que intenta tomárselos con humor. Cuando el periodista recordó la famosa postal donde aparece fumando con gesto de fastidio, el actor reconoció que la imagen reflejaba cómo estaba en ese momento. “Así era como me sentía. ¿Alguien tiene idea de todo lo que había tenido que enfrentar para las once de la mañana?”, comentó.

Una imagen de Ben Affleck que se hizo meme

Las adicciones y la sobriedad

Por último, al hablar de las adicciones, Affleck reflexionó sobre el sentimiento que, en su experiencia, lo llevó a cambiar. “Tenés que sufrir lo suficiente como para que esté en juego algo que no querés perder”, expresó. También explicó que ese punto es distinto para cada persona, subrayó la importancia de comprender qué puede controlar cada uno y destacó lo que encontró con el tiempo: “El regalo de la sobriedad a largo plazo es que se vuelve más fácil”.