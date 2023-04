Ben Affleck, entre la humillación de su primer papel y una fuerte acusación contra Matt Damon por su falta de limpieza

escuchar

Es sin dudas una de las grandes estrellas desde hace décadas, pero eso no quiere decir que cada paso en su carrera haya sido un éxito ni que haya vivido siempre rodeado de lujos en lugares confortables. En un ataque de sinceridad sin filtro, Ben Affkeck recordó la peor de sus actuaciones y, al evocar la época en la que convivió con su mejor amigo, Matt Damon, reveló que su colega no era muy afecto a la limpieza.

El actor se encuentra promocionando su nueva película, Air, inspirada en el histórico acuerdo comercial entre la estrella del básquet Michael Jordan y la firma Nike. Para hablar sobre este nuevo proyecto, el protagonista de Batman Vs. Superman, el origen de la justicia participó como invitado de The Late Late Show, el ciclo televisivo que conduce James Corden, pero la charla se puso cada vez más personal y el actor terminó revelando dos hechos que despertaron la risa de todos los presentes.

Unos años antes de que Sarah Michelle Geller y David Boreanaz saltaran a la fama gracias a la serie Buffy, la cazavanpiros, existió una versión cinematográfica de la historia que, a decir verdad, pasó sin pena ni gloria. En aquel film de 1992, Afleck tuvo una brevísima participación. “ Fue humillante. Mi personaje tenía solo una línea. Me acababa de mudar a Los Ángeles y obtuve este papel de un jugador de baloncesto” , recordó. “En la escena, mi personaje estaba jugando baloncesto cuando un hombre lobo o vampiro pasa corriendo y lo asusta. Tenía que decir:’¡Tomá la pelota!’ o algo así. Y realmente pensé que mi trabajo había sido bueno. Sentí que había expresado ese miedo, porque realmente lo sentí”, agregó.

El actor indicó que le pidieron que interpretara la escena “un montón de veces”, pero en aquel momento pensó que aquello obedecía a que el director Fran Rubel Kuzui era muy riguroso. Esa percepción se desvaneció cuando fue a ver la película. “Fui al cine a verla con algunos amigos y noté que mi voz sonaba muy diferente”, bromeó. “Y me di cuenta en ese momento que volvieron a grabar mis líneas. El director dijo: ‘¡No puedo volver a escuchar la voz!’. Tuvieron que pagarle a alguien para que viniera y dijera: ‘Oye, hombre, tómalo’. Porque aparentemente, no podría decir eso de manera suficientemente convincente ”.

Por suerte, el éxito no tardó en tocar a su puerta. Justamente, a la puerta de una de las casas que el actor compartió con su hermano Casey y su mejor amigo, Matt Damon. A propósito de esa complicada convivencia, primero en Boston y luego en Los Ángeles, Affleck reveló que él y su hermano eran los encargados de limpiar todo lo que ensuciaba su colega, hasta que un día se hartaron de la situación. “Decidimos no limpiar durante dos semanas, para que Matt se involucrara con la limpieza” , recordó. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

Matt Damon y Ben Affleck, socios y amigos Archivo

“Un día Casey y yo volvimos a la casa y encontramos a Matt en pantalones cortos jugando al juego de hockey de Sega 92, en medio de lo que era la sala de estar. Estaba rodeado de círculos concéntricos de basura y de cajas de pizza”, relató. Y continuó: “ Miré hacia abajo, hacia una cosa que tenía sushi y que llevaba allí como una semana y media. ¡Y había gusanos! ”.

“Entonces, dijimos: ‘Nos rendimos. Sos demasiado bueno en eso de no limpiar. No vamos a poder vencerte’. Él ni siquiera entendía de qué le hablábamos”, añadió ente risas. También aseguró que mientras vivieron juntos, su amigo no llegó a pagar ni una sola factura. Por eso, recomendó no convivir con él. “ Bendigan a su esposa Lucy [la argentina Luciana Barroso]. Hay un lugar para ella en el cielo ”, indicó.

Para dejar en claro que más allá de aquella vieja experiencia la relación con Damon sigue siendo muy importante en su vida, Affleck aseguró: “Es un chico maravilloso. Lo quiero. Es mi mejor amigo. Fue genial conmigo siempre y es un chico brillante, un gran actor”.

LA NACION