Benjamín Vicuña: la delicada salud de su padre y el enojo por los rumores de conflicto con sus compañeros: “Ese folklore no lo necesitamos”

En los últimos días, Benjamín Vicuña tuvo que viajar de urgencia a Chile debido al delicado estado de salud de su papá. Si bien el actor no quiso dar detalles, habló de cómo está atravesando este difícil momento y agradeció las muestras de cariño. A su vez, el protagonista de El Método Grönholm desmintió llevarse mal con sus compañeros y aseguró que están siendo una gran contención para él.

“Retomando las funciones, un poquito cansado pero bien. Llegué hoy de Chile, es un tema delicado así que no voy a ahondar mucho en eso pero sí quiero agradecer las palabras de apoyo y cariño a toda la gente”, comentó Vicuña ante las cámaras de Socios del espectáculo. Si bien la situación es delicada, el actor confesó por qué eligió seguir trabajando. “El teatro es mi refugio, es un lugar que sana así que siento que es donde tengo que estar, trabajando con los compañeros. Es una obra que me gusta mucho, me divierto. Me hace bien a mí y al público”, indicó.

Respecto a los rumores de conflicto dentro del elenco, el actor chileno expresó: “No, no sé de donde salió eso. Parecen esos cuentos de revista. No lo necesitamos, no necesitamos esa prensa tampoco. Nos está yendo muy bien, tenemos buenas críticas así que la verdad es que todo ese folklore no lo necesitamos. No hay ningún problema, todo lo contrario. Somos muy poquitos y no lo necesitamos. Sí estoy pasando hace un tiempo un momento súper delicado y eso quizá repercute en una dinámica donde no es todo ja, ja, ja, pero más allá de eso hay contención, cariño y compañerismo”.

La palabra de Laurita Fernández

Una de sus compañeras es Laurita Fernández, que ante las versiones, también salió al cruce. “Estamos felices, re contentos. Dijeron que había problemas, que no había función esta semana y nos sorprendió muchísimo porque nosotros nos llevamos bárbaro. Y la verdad que nos pareció una saña fea (eso de decir que no había función) porque atenta directo contra nuestro laburo”, indicó.

En cuanto a cómo lo ve a Benjamín Vicuña en este momento, la actriz destacó la actitud profesional del chileno. “Lo veo con una garra bárbara. El teatro tiene algo que arranca la función y dejás afuera todo lo que te está pasando. Es una actitud súper profesional estar acá. Igual, el sabe que tiene la contención de todos nosotros en lo que decida hacer”, advirtió.

Por último, la conductora de Bienvenidos a bordo aprovechó el micrófono del matutino para aclarar que no se reconcilió con Nicolás Cabré. “Estoy muy bien y muy tranquila. Con Nico tengo la mejor relación pero la verdad que hoy estoy disfrutando el momento de estar así (como vengo hace meses). Tengo la mejor relación pero no tengo que andar aclarando mucho. Estoy súper bien, disfruto mucho esta etapa”, repitió una y otra vez.

Sin embargo, la rubia no descarta volver a enamorarse. “Quizá el día de mañana si tengo ganas de estar en pareja o formalizar alguna relación o volver a estar en un vínculo formal, lo haré. Hoy no siento la necesidad, estoy bien así”, remató.