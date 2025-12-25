Beto Casella: el “desgarro emocional” que le dejó la despedida de Bendita y cómo quedó su relación con Edith Hermida

En julio pasado la relación entre Beto Casella y El Nueve se quebró. Desde entonces el conductor de Bendita empezó a pensar en un cambio de canal, después de veinte años. Finalmente, se despidió el viernes 19 de diciembre y el programa sigue al aire con la conducción de Edith Hermida, al menos por el verano.

Casella, en tanto, comenzará un nuevo ciclo en febrero, por América. LA NACION habló con el conductor para saber cómo fueron estos primeros días mirando, por televisión, el programa que convirtió en un clásico. Además, contó quiénes van a acompañarlo y habló sobre su relación con su coequiper, Edith Hermida.

-¿Cómo te sentiste durante la despedida de Bendita?

-La despedida del ciclo tuvo dos sabores. Por un lado, el desgarro emocional en cada abrazo a cada compañero, a cada trabajador y trabajadora que se acercó para el último saludo, muchas personas a las cuales posiblemente no vuelva a ver. Me conmovió ver algunos compañeros que están hace muchísimo tiempo trabajando en el canal y que se les piantaba un lagrimón mientras me saludaban. Eso no me lo voy a olvidar nunca. Y es, posiblemente, lo mejor que me llevo de ese canal. Por otro lado, tengo el convencimiento de haber tomado la decisión correcta, después de haberlo pensado un montón. Hacía mucho tiempo que mi relación con las autoridades del canal estaba deteriorada. Y soy de los que piensan que hay que ir a trabajar feliz o no hay que ir, salvo que necesites demasiado el sueldo para llegar a fin de mes.

-¿Qué expectativas tenés para esta nueva etapa?

-Esta mudanza está llena de expectativas, de planes, de ganas de empezar otra aventura, incluidos algunos de mis compañeros actuales, que también van a mudarse conmigo.

-¿Quiénes te acompañan en esta nueva aventura?

-Hoy por hoy no tengo del todo definido quiénes serán parte del grupo definitivo que me acompañe y que también van a dejar Bendita a fin de año. Pero son varios los que sienten que necesitan un cambio de aire y, también, algún aumento en sus ingresos, que eran muy pobres. En todos los casos, América está mejorando la remuneración a cada uno que se reunió, cosa que hace que esta mudanza tenga todavía más sentido. Compañeros que me dicen hace varios meses: “Me da vergüenza lo que cobro”. Estimo que más de la mitad del plantel de panelistas van a emigrar conmigo al nuevo proyecto; en pocos días voy a tener la lista de los panelistas que vengan al programa nuevo. Y, además, seguramente vamos a sumar a dos o tres personas más.

-¿Qué podés adelantar del nuevo programa?

-Ahora estamos en la etapa de reuniones con el grupo de producción de Mandarina, que es la productora que se va a encargar del contenido, para pensar entre todos algunas ideas nuevas y evitar repetirnos y terminar haciendo exactamente lo mismo que hacíamos en El Nueve. El de las 22 es un lindo horario, que nos va a permitir incorporar cosas nuevas.

-¿Qué sentiste cuando viste Bendita después de tu despedida?

-Vi de a ratos el programa, que ahora conduce Edith, y no hay forma de no mirarlo con cariño, deseándoles lo mejor a los que se queden.

-¿Cómo quedó tu relación con Edith? Se dijo que estaban enojados…

-Mi relación con Edith quedó intacta, a pesar de que hubo rumores en redes, o en algún mal programa de televisión, sobre una “relación rota”. Hablaría pésimo de mí si me hubiera ofendido porque mi compañera no forma parte del proyecto nuevo. Si prefirió lo seguro al riesgo, si consideró que era una buena oportunidad para alcanzar la conducción, en cualquier caso, me parece válido y no tengo absolutamente nada que reprocharle. Somos adultos y cada uno conoce su propia realidad profesional, financiera y hasta familiar. Cero rencor con nadie. Y nadie sabe, con la loca dinámica que tiene la tele, que en el futuro no estemos compartiendo trabajo otra vez. Como ariano de pura cepa que soy, me encanta el desafío de ponerme una cabeza nueva, arrancar otra vez de cero e intentar hacer otro programa que funcione y le guste a la gente. Y en eso estamos.

-¿Te hubiese gustado que Edith se mudara a América con vos?

-Cuando me cansé de la situación de El Nueve y ya todo se me hacía muy cuesta arriba y veía que no venía de vuelta el amor que dábamos, empezaron a llamarme de todos los canales. Lo que más me gustó y me cerró fue la propuesta de América, generosísima, cálida en todos los sentidos. Les avisé a mis compañeros y compañeras, les dije que iba a irme y que la propuesta los incluía, si querían. Les dije que quien quisiera venir, estaba invitadísimo, pero no le dije a ninguno “venite conmigo”. Porque es una presión que le ponés, y por ahí alguien se puede querer quedar. No tengo la certeza de que a donde vaya me va a ir bien. Tuve la suerte de que nunca me levantaron un programa en mi vida, ni de radio ni de tele, por no funcionar. Pero me puede pasar. Y puedo ir a América y que me vaya pésimo. Y si choco yo, no hay problema, pero comprometer a gente que venga conmigo y por ahí en dos meses no funcionó y quedan todos en el aire, es una responsabilidad grande para mí. Entonces, no podía decirle a nadie “venite, que lo vamos a romper”. Obvio que soy optimista y demás, pero es una responsabilidad. Así que tenía que ser la elección de cada uno y cada una.