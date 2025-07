Qué dijo Beto Casella sobre el faltazo masivo a Bendita, que salió al aire sin conductor ni panel

Beto Casella afrontó con ironía su conflictiva relación con elnueve, luego de que Bendita saliera ayer al aire sin la presencia de ninguno de sus integrantes. “Hoy se enfermaron todos“, ”Qué mala suerte tenemos“, ”Todos con parte de enfermo“, decían los graphs del programa mientras las cámaras mostraban el estudio completamente vacío. El día anterior, el conductor tampoco se había presentado a trabajar, y fue Edith Hermida la encargada de reemplazarlo.

La ausencia de Beto Casella y los panelistas de Bendita

“Se dio así. Justo ayer, yo estaba con la garganta que me picaba, hablo con Edith y me dice ‘a mí me duele la espalda’, otro tenía náuseas; Enzo, la garganta rasposa; Mariano, una jaqueca de locos”, comenzó a enumerar Casella esta mañana al aire de Nadie nos para por la Rock & Pop.

“Ayer éramos como doce, todos con diferentes dolencias . Si fuera un virus tendríamos síntomas parecidos”, continuó en la misma línea sobre los motivos del “faltazo” masivo.

“Puede ser la vacuna de la gripe, que se dieron todos juntos”, apuntó uno de sus compañeros de radio mientras especulaban qué podría haber afectado la salud de todo el panel de Bendita.

Fue entonces que el conductor comentó que, a su llegada a los estudios de la Rock & Pop, varios noteros lo abordaron en búsqueda de una respuesta concreta. “Tener que explicar esto... Te miran con cara rara. Los periodistas son desconfiados. ¿Por qué mentiría?“, señaló.

Luego, con el mismo tono de voz serio con el que venía hablando, fue algo más categórico: “Ponele que lo hubiésemos hecho a nivel gremial, yo no puedo blanquear que estamos tomando una medida de fuerza porque te pueden sancionar, dejar sin trabajo”.

Una relación “complicada”

Ayer, luego de que Bendita saliera sin la presencia del conductor y su panel, Ángel de Brito dio a conocer los principales motivos del conflicto entre Beto Casella y las autoridades de elnueve. “Es una cuestión bastante complicada, la relación está rota. Hoy Beto fue durísimo con canal 9. Yo se los anticipé ayer porque es un tema que vengo escuchando de la boca de Beto, inclusive, y lo ha contado en Bondi”.

“Cuando trabajamos ahí, él se sentía destratado por el canal hacía mucho tiempo, por las promociones, por las comodidades, por la falta de apoyo, porque no tenía redes el programa, porque cada vez había menos presupuesto”, añadió el conductor de LAM (América TV).

“Ayer [por el miércoles], estuvo el episodio del estacionamiento. Aparentemente, nadie llamó a Beto para recomponer esa situación, porque él se enojó y se fue. El programa lo hizo Edith. Pero hoy lo que pasa es completamente peor porque se fueron todos y el programa está saliendo al aire con informes, sin ningún panelista, y el canal decidió mostrar el piso vacío”, concluyó De Brito.

Al respecto, el periodista Luis Bremer había dado detalles en su cuenta de X del verdadero motivo de la ausencia del conductor el miércoles: “Beto pegó portazo hoy en Bendita porque volvieron a dejar a un compañero (Rodrigo Vagoneta) en la calle por no darle una cochera en el canal”. Y sumó: “Ya pasó con otros, como Campa y Queijeiro. Las cocheras están vacías a esta hora, la producción avisó correctamente y nunca las autorizan… Muy extraño”.

Luis Bremer en su cuenta de X sobre la ausencia al programa de Beto Casella

Asimismo, en LAM mostraron la entrevista que le habían hecho a Casella horas antes, donde el conductor habló de su ausencia en Bendita. “Anoche me ardía la garganta y esta mañana, no”, dijo, marcando la diferencia entre por qué había faltado a su programa de televisión pero no al de radio.

Además, en esa misma charla reveló cómo es su trato con las autoridades de elnueve, lo que dejó anticipar lo que iba a pasar horas más tarde. “Yo no fui porque me picaba la garganta, pero es verdad que a las 20.30 hay un estacionamiento donde entraría una terminal de colectivos entera, más cuatro Scania con la caja, y un compañero y más de un compañero... Estoy hablando de un humorista que viene con sus bártulos. No quiero que dé problema de gente rica. Me dio pena verlo caminando una cuadra y media con su monopatín, su casco. Y digo ‘che, qué injusto, ¿no?’. Y lo planteé“, explicó sobre el conflicto con el estacionamiento que tienen varios integrantes del programa.

“Siempre estuvo quebrada mi relación con Canal 9. Y yo no soy de los que dicen ‘ay, no me cuidan en este canal’. Yo no quiero que me cuiden, quiero que me dejen trabajar tranquilo. No pido ni ropa, la consigo yo, me la compro yo, me voy a la calle Avellaneda. No jodo para nada”, concluyó Casella.