Beto Casella habló del futuro laboral de Tamara Pettinato y contó detalles de su charla: “Está muy mal”

Tras el escándalo desatado por el video que muestra a Tamara Pettinato junto al expresidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Casa Rosada, la panelista decidió alejarse de los medios y ausentarse de sus puestos de trabajo en la televisión, la radio y el streaming. Días después de la difusión del polémico material, Beto Casella, conductor de Bendita, reveló detalles acerca de la conversación que mantuvo con su compañera en el ciclo de elnueve.

En diálogo con Poco correctos, el espacio conducido por el Chino Leunis y el Pollo Álvarez por eltrece, el conductor se refirió a la delicada situación que atraviesa la hija de Roberto Pettinato. “Estoy un poco incómodo, pero nada que no hayamos vivido con otras situaciones. Para eso está uno, yo soy el conductor”, aclaró primero.

A continuación, Casella compartió parte de lo que pudo charlar con Tamara: “Hoy se comunicó conmigo. Ella está muy mal y va a estar unos días sin venir, se va a tomar un tiempito. Que vuelva depende de ella, pero hay que ponerle la cara y el pecho”, dijo.

En relación con cómo fue abordada la polémica en su programa, el Casella explicó: “”Dije ‘pongan todo lo que haya, salvo que sea una cosa pornográfica que no se pueda poner en este horario de protección al menor. Pongan todo y vamos analizando y vamos diciendo lo que sentimos’. En un momento, Tamara estaba en el canal, en el camarín, y le dimos absoluta libertad si quería venir. Pero cero especulación con si eso estaba midiendo porque tampoco es que nos midió. Me interesaba hacer un programa más o menos natural. Yo quiero volver a Carmen Barbieri, a Georgina Barbarossa, a Chiche Gelblung, el programa que hicimos toda la vida. Pero e se día sí, fue complicado”.

El enojo inicial

Antes de hablar con su compañera, Casella había dicho al aire en las jornadas previas: “Yo no sé nada de Tamara. No tuve ninguna comunicación. Capaz estamos en un malentendido, pero si yo tengo un problema en el laburo (este es un problemón) llamo a un superior y le digo ‘estoy teniendo este quilombo, no voy por dos días, no voy por diez días o mañana vuelvo’. Esto es en general. Es por una cuestión de sentido común. Capaz que ella piensa que yo la tengo que llamar o escribirle, pero no me sale”, expresó el conductor. Y siguió: “A mí lo que me interesa es mantener la salud de este programita, que está hace 19 años y que tiene determinado clima, determinada comunicación con el público y tiene determinado perfil de persona, parecido en cuanto a los hábitos que tenemos afuera de la tele”.

Por otra parte, cabe señalar que Pettinato tampoco regresó hoy al programa que conduce en Metro, Ella Empezó, ni estuvo en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, el ciclo que conduce Ernesto Tenembaum, en Radio con Vos.

Tras la repercusión del video, Tamara se llamó a silencio hasta que días atrás realizó un posteo en su cuenta de Instagram, en donde realizó algunas aclaraciones al respecto y contó que las imágenes son de un almuerzo que tuvo con el exmandatario, a quien un tiempo antes había entrevistado “en el marco de un trabajo documental para la televisión china”.

Fragmeno del comunicado que publicó Tamara Pettinato sobre el escándalo que protagonizó junto Alberto Fernández

La conductora de 39 años aseguró haber sido “víctima de una campaña de hostigamiento”. En el posteo agregó: “Resulta obvio que conozco al expresidente y que tengo un vínculo de confianza con él. Sin embargo, una cosa no quita la otra. Lo que se dice de las circunstancias en las que se grabaron esas imágenes es falso. Me están usando. No soy ingenua y trabajo en los medios desde hace más de 20 años. Ahora, ¿no es una obviedad que están desviando el foco de atención? ¿Resulta que una denuncia por violencia de género se tapa con más violencia contra una mujer?”, se quejó.

