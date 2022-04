Bill Murray habló por primera vez sobre la denuncia de “comportamiento indebido” en el set de Being Mortal

El 20 de abril se anunció que la película Being Mortal, dirigida por Aziz Ansari, interrumpía su rodaje luego de que surgiera una denuncia por “conductas impropias” dentro del set. Si bien en un primer momento no estaba claro quién era el denunciado, horas más tarde se supo que se trataba de Bill Murray. Este sábado, el actor habló por primera vez sobre el tema e intentó quitarle peso al conflicto, aseguró que solo intentó “hacerse el gracioso” y que actualmente se encuentra en conversaciones con la mujer que realizó la denuncia para tratar de llegar a un acuerdo y retomar la filmación .

En una entrevista concedida a la cadena CNBC, el actor aseguró que el conflicto comenzó por una “diferencia de opinión” con la mujer que terminó denunciándolo. “Hice algo que pensé que era divertido, y no fue tomado de esa manera” , aseguró. Y si bien se negó a proporcionar más detalles sobre lo ocurrido en el set, aseguró que se pasó toda la semana reflexionando.

“A partir de ahora estamos hablando y estamos tratando de hacer las paces entre nosotros” , aseguró el actor. Y agregó: “Los dos somos profesionales. Creo que nos gusta cómo trabaja el otro... Y si realmente no podemos llevarnos bien y confiar el uno en el otro, no tiene sentido seguir trabajando juntos o hacer la película. Ha sido todo un proceso de educación para mí”.

“El mundo hoy es muy diferente al de mi niñez. Sabes, lo que siempre pensé que era divertido cuando era un niño pequeño no necesariamente resulta divertido ahora. Las cosas cambian y los tiempos cambian, así que es importante para mí entenderlo” , aseveró.

En cuanto a su comportamiento y la posibilidad de recapacitar acerca de sus errores, Murray explicó: “No quiero ser un perro triste que ya no puede aprender” . Además, indicó que la resolución que lo haría “más feliz” es que tanto él como la mujer que lo denunció por conductas inapropiadas puedan volver al set, confiar el uno en el otro y trabajar juntos, aunque indicó que entiende que “lo más relevante es qué es lo que ella considere mejor”.

La denuncia se hizo pública luego de que trascendiera un comunicado de la productora Searchlight que estaba destinado a todos los involucrados en la película, que ya lleva filmadas la mitad de sus escenas. Según informó Variety, el estudio envió una carta al elenco y al equipo técnico informándoles que la filmación había sido suspendida debido a una queja no especificada. “A fines de la semana pasada, nos enteramos de una queja e inmediatamente la investigamos”, indicaron.

A los medios, en tanto, se informó que la interrupción de la producción no estaba relacionada con contagios de Covid-19. Fuentes relacionadas a la producción hicieron saber, además, que la denuncia no tenía como destinatario ni a Ansari ni a Seth Rogen, los otros dos protagonistas del film.

En aquella nota, el estudio señaló: “Estamos realmente agradecidos con todos ustedes por todo lo que han puesto en este proyecto. Nuestra esperanza es reanudar la producción y estamos trabajando con Aziz y el productor Youree Henley para determinar cuándo se volverá al set. La producción se pondrá en contacto con ustedes para compartir detalles sobre el regreso, y les informaremos tan pronto como tengamos más información para compartir”. Searchlight Pictures se negó a hacer comentarios a la prensa sobre la investigación.

El film se basa en el libro de no ficción de Atul Gawande Being Mortal: Medicine And What Matters In The End. Gawande, cirujano en ejercicio, toca en su libro temas como el envejecimiento, la ansiedad de los pacientes con respecto a la muerte y la tendencia de los médicos a recurrir a falsas esperanzas. A través de reflexiones e historias personales, el libro da una mirada a las limitaciones y fallas de la medicina moderna en los momentos póstumos de la vida.

Ansari, quien creó la serie de Netflix Master of None, desempeña cuatro funciones en la película: actor, guionista, director y productor. Antes de que se diera a conocer la denuncia y se decidiera hacer un parate en la filmación, Searchlight tenía previsto el estreno de Being Mortal para 2023. Cuando trascendió que el rodaje del film se había suspendido, muchos posaron su mirada sobre Ansari, quien se tomó un descanso en su carrera después de que se presentaran acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra en 2018. Es posible que por ello el estudio haya decidido aclarar que no se encontraba involucrado en la denuncia.

Si bien se desconoce la naturaleza de la denuncia contra Murray, este no es el primer escándalo en el que se ve involucrado en un set de filmación. Durante la primera película de Los Ángeles de Charlie, de 2000, Lucy Liu vivió momentos de suma tensión con el actor dentro del set.

A pesar de que lo ocurrido entre ellos era un secreto a voces, la actriz recién el año pasado se refirió al episodio públicamente. Al hacerlo, calificó el comportamiento de Murray de “inexcusable e inaceptable”. “Nos habíamos tomado el fin de semana para reelaborar esa escena en particular y Bill Murray no pudo venir porque tenía que asistir a una reunión familiar -explicó-. Simplemente hicieron que la escena fuera más fluida (...). Desearía haber tenido más que ver con [la reescritura], pero no lo hice porque fui la última en sumarme al elenco, y probablemente tuve la menor cantidad de privilegios, en términos de participación creativa en ese momento”. Si bien no especificó lo que el famoso y premiado actor de Los excéntricos Tenenbaum le dijo en particular, sí confirmó que el intérprete comenzó a “lanzarle insultos” después de enterarse de las reescrituras.