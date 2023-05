Homenaje a Carrie Fisher: Billie Lourd y una drástica decisión que enfureció a los hermanos de la actriz de Star Wars

escuchar

El 4 de mayo es el Día de La guerra de las galaxias y ha sido la fecha elegida para honrar a la mujer que encarnó a uno de sus personajes más icónicos. La actriz estadounidense Carrie Fisher, que interpretó a la princesa Leia a lo largo de seis películas de la saga, recibirá este jueves su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood , un honor póstumo después de que la intérprete falleciera en 2016, a los 60 años, tras un infarto al corazón; apenas un día después murió su madre Debbie Reynolds, conocida por sus papeles en Cantando bajo la lluvia o La conquista del Oeste. Su única hija, la también actriz Billie Lourd, de 30 años, será la protagonista del homenaje en ausencia de ambas. Sin embargo, ella misma decidió que los hermanos de su difunta madre, Todd, Joely y Tricia Leigh Fisher, no estén presentes en el evento , algo que, como hicieron público a principios de esta semana, no les sentó bien.

Ahora, ha sido la propia Lourd la que ha sentido “la necesidad” de defenderse públicamente y explicar por qué ha excluido a sus tíos del evento en un comunicado emitido este miércoles. “Días después de la muerte de mi madre, su hermano y su hermana decidieron procesar su dolor públicamente y capitalizar la muerte de mi madre, haciendo múltiples entrevistas y vendiendo libros por mucho dinero, con las muertes de mi madre y mi abuela como tema”, explicó la actriz. “Me enteré de lo que habían hecho a través de la prensa. Nunca me consultaron ni consideraron cómo afectaría a nuestra relación. La verdad de la complicada relación de mi madre con su familia solo la conozco yo y aquellos que realmente estaban cerca de ella. Aunque reconozco que tienen todo el derecho de hacer lo que quieran, sus acciones fueron muy dañinas para mí en el momento más difícil de mi vida. Elegí y sigo eligiendo lidiar con su pérdida de una manera muy diferente ”, confirmó.

El pasado martes, Todd Fisher, actor y director de cine, emitió un comunicado al medio estadounidense TMZ en el que describía como “desgarrador” e “impactante” el hecho de quedar fuera de la lista de invitados para la ceremonia del Paseo de la Fama de Carrie. “Me prohibieron intencionadamente asistir a este importante evento sobre el legado de mi hermana Carrie”, afirmó. Sus hermanas, las también intérpretes Joely y Tricia Leigh, publicaron una declaración conjunta en Instagram este miércoles para mostrar su rechazo a su exclusión en el homenaje: “ Por alguna extraña y equivocada razón, nuestra sobrina ha decidido no incluirnos en este momento épico en la carrera de nuestra hermana. Esto es algo en lo que Carrie definitivamente hubiera querido que sus hermanos estuvieran presentes. El hecho de que su único hermano y sus dos hermanas fueran excluidos deliberadamente es profundamente impactante”.

Para Lourd, todas estas quejas de sus parientes confirman que sus instintos eran correctos, según explicó en su comunicado. “Siendo claros, no hay enemistad. No tenemos ninguna relación. Esta fue una decisión consciente por mi parte para romper un ciclo con una forma de vida en la que no quiero que ni mis hijos ni yo participemos”, declaró tajante. Y recordó que la verdadera protagonista de la ceremonia no son ella ni sus tíos, sino su madre: “Las personas que conocieron y amaron a mi madre en Disney y Lucasfilm han hecho posible esta estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood para honrar su legado. Este momento es sobre Carrie Fisher y todo lo que logró y lo que significó para el mundo. Me voy a centrar en eso. Que el día 4 esté con ustedes [May the fourth be with you, por la similitud fonética en inglés con la emblemática frase de la saga: May the force be with you, Que la Fuerza te acompañe]”.

