Bono reveló los motivos por los que se distanció de Michael Hutchence un tiempo antes de la muerte del líder de INXS

Las estrellas de los años 90 consideraron que es momento de revelar sus grandes secretos. El mismo día en el que salió a la venta el ultra promocionado libro autobiográfico de Matthew Perry, Bono presentó el suyo, Surrender: 40 Songs, One Story. Allí, el líder de U2 repasa algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera y da a conocer aspectos desconocidos de su vida. Entre ellos, los motivos por los que decidió alejarse de su amigo Michael Hutchence antes de su trágica muerte.

Bono y su esposa, Alison Hewson fueron durante los años noventa muy cercanos a la pareja integrada por el vocalista de INXS y Paula Yates. Sin embargo, en el último tiempo comenzaron a sentirse incómodos en su compañía. “Caían en una espiral en el vórtice del uso recreativo de drogas y todo se volvió difícil, especialmente para su familia, sobre todo para los más chicos”, explica el músico en su libro.

Y agregó: “A medida que su comportamiento fue cambiando, nuestra amistad se volvió más tensa. Hasta que llegó un punto en el que comenzamos a sentirnos incómodos cuando nos visitaban”.

La buena relación entre las dos parejas llevó a Hutchence y a Yates en proponerles a Bono y Hewson ser padrinos de su hija, Tiger Lily, quien ahora tiene 26 años. Luego de meditarlo, discutirlo y de estar seguros de que era lo mejor para todos, el músico y su esposa declinaron el ofrecimiento. Y fue esa negativa la que marcó un punto de no retorno en la relación de amistad. “Estaban muy alterados” , justificó el líder de U2.

Hutchence y Paula Yates

En noviembre de 1997, Hutchence fue encontrado sin vida. El informe forense estableció que el músico de 37 años se había quitado la vida bajo la influencia de las drogas y el alcohol. Tres años después, Paula Yates murió por una sobredosis de heroína. “Ninguno de nosotros ni siquiera pensó que los dos terminarían muriendo tan pronto. Incluso ahora, no puedo creer que acabo de escribir eso”, explicó el cantante en su libro.

Tras la muerte de su amigo, Bono y sus compañeros de U2 grabaron “Stuck In A Moment” como tributo al Hutchence. “Tenés que recuperarte. Te quedaste atrapado en un momento, y ahora no podés salir. No digas que después será mejor. Ahora estás atrapado en un momento y no podés salir de ahí”, expresa la letra de la canción.

Y agrega: “Las noches que llenaste de fuegos artificiales te dejaron sin nada. Todavía estoy encantado por la luz que me trajiste; escucho a través de tus oídos, a través de tus ojos puedo ver. Son tan tonto como para preocuparte por cómo lo hacés. Oh, sé que es difícil. Y nunca podés tener suficiente de lo que realmente no necesitás”.

En un documental de 2019, Bono se refirió a la muerte de su colega, y esos dichos, quizás, ayuden a entender algunos pasajes de la canción. “Realmente me molesta que no fuera consciente de la gran voz que tenía. Tenía esa fragilidad debajo de la bravuconería. Recuerdo haberle preguntado a Michael cuál era su definición de rock, y me dijo: ‘Liberación’” .

En las casi 600 páginas, según adelantó la publicación de The New Yorker hace unas semanas, el cantante relata, también, cómo atravesó el duelo de su madre, Iris. La mujer, que falleció cuando él tenía apenas 14 años, había sufrido un ACV durante el velatorio de su padre, y permanecía internada cuando se produjo su deceso. “Rara vez volvimos a pensar en ella. Éramos tres hombres irlandeses (refiriéndose a sus hermanos Norman y Bobby) y evitábamos el dolor que sabíamos que nos causaría pensar y hablar sobre ella. Aunque fuera el funeral del abuelo, y aunque Iris se había desmayado, en ese momento nos comportábamos como niños, primos, corriendo y riendo. Hasta que Ruth, la hermana menor de mi madre, entró por la puerta diciendo: ‘Iris se está muriendo”. Según informa en su libro, la muerte de su madre influyó tiempo después en canciones como “I Will Follow”, “Mofo” y “Out of Control”.

En el esperado libro que llegará a la Argentina de la mano del grupo editorial Penguin Random House, Bono revela cómo algunos temas fueron inspirados por su propia historia familiar; su temor a tener cáncer, como su padre; el tiempo y la mortalidad. La amistad y la familia inspiraron otro gran himno de la banda irlandesa: “Beautiful Day”. “Sabía que podíamos escribir canciones así, pero el truco era no terminar cediendo a la melancolía; que escribirla fuera un desafío que tomáramos con profunda honestidad”, indicó.

“Para cantar un estribillo como ‘Es un hermoso día`’ necesitábamos que se abrieran las nubes, que saliera el sol, que se levantara algún tipo de camino. Edge lo encontró con ese eco repetitivo suyo que hizo famoso en la década de 1980″, apunta el cantante, que ubica al guitarrista de la banda como “el más influyente de su generación”.

