Sandra Borghi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de agosto de 2019 • 12:12

La entrevista a Sandra Borghi realizada por LA NACION demostró que los encontronazos que la periodista de Mitre y TN recordaba en esa nota, su pelea en vivo durante un móvil de Telefé Noticias con Mariano García, en 2012, y su cruce con Yanina Álvarez, de C5N, en 2013, no habían quedado en el olvido para ninguno de los involucrados, que salieron a discutir la versión de Borghi de los hechos en las redes sociales.

En el primer caso, la periodista recordaba cómo había pasado toda una tarde hablando con la víctima de un robo de un kiosco en Almagro, y que, cuando llegó el momento de salir al aire, sorpresivamente llegó el movilero de Telefé minutos antes del aire, y "le quiso sacar la nota", afirma Borghi.

El enfrentamiento con Mariano García por un testimonio - Fuente: Telefé 02:52

Video

La ahora conductora también explicó por qué había discutido con su entonces colega Álvarez: "Estábamos en la puerta de los tribunales de Comodoro Py. Ella estaba embarazada y le dije ´vos quedate que yo voy a buscar al abogado y lo traigo´, y cuando volví, el abogado había salido por otra puerta y ella ya le estaba haciendo la nota". Borghi se quejó por "falta de códigos" y decidió hacerle la nota al entrevistado al mismo tiempo que la periodista de C5N.

Mariano García hizo su descargo vía Twitter con una captura de las declaraciones de Borghi a LA NACION: "@BorghiSandra recuerda un incidente que tuvimos al aire hace varios años. Mi versión es distinta, hay testigos, no hablé para preservar a la victima (pasado). No sabía que me odiaste. Lo siento, es feo odiar. Admiro tu humildad", afirmó ironizando con la frase que titulaba la entrevista: "Hay muy buenos movileros, pero yo soy la mejor".

Sandra contestó: "Ahhh, ¡querés que peleemos de nuevo, veo!", y el periodista de Telefé calmó las aguas y le escribió: "¡Naaa! Jamás pelearía. Es parte del pasado, hasta lo conversamos personalmente en su momento. Parte de los códigos de los que hablas. Sos la mejor". Finalmente Borghi retrucó con humor: "Soy Moria, la one, jajaja".

Luego fue Yanina Álvarez quien expresó su disconformidad con la versión de la pelea en Comodoro Py que relató la entrevistada. "¿Qué ganás querida Sandra Borghi mintiendo? ¿Por qué no contás la verdad en @LANACION, que mientras almorzabas en el bar de Comodoro Py te mandé un mensaje diciéndote que bajaba el entrevistado? No mientas, sé honesta, ya que te jactás que sos la mejor", tuiteó Álvarez.

Jorge Rial no tardo en retuitear a Yanina comentando: "Barro". Álvarez le contestó al conductor de Intrusos asegurando: "Te juro que mi versión es la verdad". Rial afirmó que le creía.

Mientras tanto, Yanina le daba retuits a los usuarios que la apoyaban, incluyendo a una de sus compañeras de trabajo, María Luz Barrios, productora de C5N, quien publicó el video del día del cruce ya largamente famoso entre las dos movileras en la sede de los tribunales federales para tratar de dilucidar qué había ocurrido, citándolo como el "VAR" de la cuestión.