Boy Olmi hace de todo: el día que casó a Florencia Peña

Boy Olmi estuvo invitado en Flor de equipo (Telefé) y contó varias anécdotas que vivió junto a Florencia Peña. El último eliminado de MasterChef Celebrity confesó que mantienen una amistad hace décadas, y reveló que él mismo fue quien ofició el casamiento de la actriz con su exmarido, Mariano Otero.

La conductora recibió al flamante eliminado del reality de cocina en su living y charló de todo. "Con Boy tenemos mil historias juntos, hicimos mucho teatro juntos y hasta me casó una vez", reveló Peña, dejando atónitos a todos sus panelistas.

"Sí, es verdad. Me acuerdo que me llamó Flor y me dijo: 'Vamos a hacer una fiesta, son como 700 personas, y queremos que nos cases vos'", relató el actor. Tentada por el recuerdo de aquella noche, la actriz recordó por qué lo eligieron: "Sentimos que Boy era el que tenía mayor moralidad y experiencia para concretar algo así".

Florencia Peña y Boy Olmi recordaron muchas anécdotas de cuando grabaron juntos la versión argentina de La Niñera Crédito: Captura de video

El actor recordó que parte de la decisión tuvo que ver con su duradero amor junto a la actriz Carola Reyna, con quien ya lleva casi 27 años de amor. "Es un misterio por qué nos encontramos y conmovemos con alguien que elegimos para toda la vida, así que yo accedí, me vestí de blanco y ahí estuve, oficiando su boda", contó.

La conductora recordó con cariño su casamiento, y el impecable oficio de Boy como su "maestro de ceremonias" para un día tan especial. "No queríamos algo religioso, porque ya nos habíamos casado por civil, y como íbamos a celebrarlo con amigos creo que fue la elección perfecta", consideró.

"Lo gracioso es que me empezó a llamar gente para que los casara. Ahora me llaman para que les cocine", bromeó el actor. "Él es así como lo ven, caballero, poético y divertido", reconoció la actriz que se dio el " sí, quiero" con Otero en 2005, y se separaron en 2012.

Fruto de su amor con el músico nacieron Tomás y Juan Otero, y actualmente Peña está en pareja con el abogado salteño Ramiro Ponce de León, con quien fue madre de Felipe, de tres años.