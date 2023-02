Brendan Fraser: la importancia de Winona Ryder en su vida, un polémico divorcio y un noviazgo que lo cambió

El actor, quien estuvo alejado de la industria por años, estuvo casado en una oportunidad y el vínculo no terminó bien; actualmente, está en pareja y más enamorado que nunca

Cuando Brendan Fraser ganó el SAG el domingo por su interpretación en La ballena, la película de Darren Aronofsky que se estrena este jueves en salas comerciales, el actor de 54 años no pudo evitar emocionarse. Tras agradecer a sus pares del Sindicato de Actores por reconocerlo con el galardón, pensó en su familia, particularmente en sus hijos, a quienes les dedicó unas sentidas palabras, además de trazar un paralelismo entre su vida y la de su personaje del film, Charlie.

“Él es alguien que navega en una balsa de remordimientos, pero en un mar de esperanza. Yo he estado en ese mismo mar, he surfeado esa ola, ha sido poderoso, pero también fui arrastrado directamente a las profundidades del océano hasta que me desperté en una playa extraña, en un mundo distinto, preguntándome dónde estaba”, expresó y añadió: “A todos los actores que han pasado por eso o lo están pasando ahora, quiero que sepan que sé cómo se sienten, pero si aguantan, poniendo un pie delante del otro, llegarán al lugar al que tengan que llegar. Sean valientes. Sin el amor de mis hijos, Griffin, Holden y Lealand, y su supermamá, Afton, y la calma que me da mi chica, Jeanne, yo no estaría aquí hoy”, concluyó el candidato al Oscar con lágrimas en los ojos.

Brendan y un lindo beso con su novia, Jeanne Moore, tras ganar el SAG el domingo Jordan Strauss - Invision

Fraser, quien ganó popularidad en Hollywood a finales de los 90 con películas como George de la selva, Dioses y monstruos y La momia, está protagonizando el comeback más resonante del año con un largometraje con el que pudo reconectarse con su vocación, algo que había pasado a un segundo plano tras una dura revelación que hizo en 2018: que el expresidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, Philip Berk, había abusado sexualmente de él. Según su testimonio, el hecho ocurrió en el verano de 2003, en un almuerzo organizado por la asociación en un hotel de Beverly Hills.

En medio de una habitación llena de gente, Berk se acercó para saludarlo. “Extendió su mano izquierda y agarró una de mis nalgas, mientras que metió uno de sus dedos y comenzó a moverlo”, recordó Fraser, quien se alejó de la industria después de ese episodio y solo trabajó de manera esporádica sin que se conocieran los motivos. Si bien el actor debió juntar fuerzas para hablar porque confesó sentirse “como un niño” luego de lo acontecido, lo cierto es que siempre se manejó con un bajo perfil en la industria y tuvieron que pasar décadas para poder brindar un discurso como el que dio en los premios SAG, donde tanto su exmujer como su actual novia fueron mencionadas, algo impensado tiempo atrás cuando su matrimonio se resquebrajaba en medio de dolorosas acusaciones cruzadas .

Winona Ryder y el papel clave que jugó en su vida

Brendan Fraser y Afton Smith, relación que terminó en malos términos, pero que logró recomponerse por el bien de sus tres hijos Shutterstock - Shutterstock

La actriz de Inocencia, interrumpida, muy amiga del actor, lo invitó en 1997 a una cena en su casa. Nunca trascendió si tenía planeado oficiar de Cupido, pero lo cierto es que Ryder facilitó que Fraser y la actriz Afton Smith se conocieran y se enamoraran al poco tiempo, tanto así que ella fue una de las intérpretes secundarias de George de la selva, en cuyo rodaje afianzaron su relación. A los pocos meses, Brendan le propuso matrimonio a Afton y en 1998 la pareja contrajo matrimonio con el deseo de formar una gran familia. Y así fue. Fraser y Smith fueron padres de Griffin en 2002, de Holden en 2004, y de Leland en 2006.

Brendan Fraser se emocionó al hablar de su hijo Griffin: “Cuando me enteré de su diagnóstico, no podía dejar de culparme” Grosby Group

En una reciente entrevista con Howard Stern, el actor habló del momento en que se enteró que Griffin tenía autismo y cómo lo manejaron como familia. “Cuando me enteré del diagnóstico de mi hijo a los 22 o 24 meses, me quedé cabizbajo, por decir lo menos. La primera reacción que tuve fue: ‘¡Quiero saber cómo solucionar esto! ¿Cuál es la cura? ¿Qué significa esto?’. Simplemente, es como si te golpearan con un bate de béisbol en la nuca. ‘¿Cómo qué...? ¡No debería ser así!’. Te culpás a vos mismo y pensás: ‘Es por mi genética’. O: ‘Es porque fumé hierba en la universidad’. No dejás de buscar razones para culparte”, expresó y remarcó: “Luego aprendés que no podría haber sido de otra manera. Griffin es el más alegre de todos los niños que he conocido. Y resulta que tengo la suerte de tener una relación con él: es mi hijo”.

Un divorcio complicado y plagado de acusaciones cruzadas

Brendan Fraser a comienzos de 2000, cuando su carrera estaba en el mejor momento Charles Sykes - FR170266 AP

Más allá de que el matrimonio se mantuvo unido por años, todo cambió meses después de la llegada de Leland a sus vidas cuando, en diciembre de 2007, la pareja anunciaba su separación. En ese momento, el agente de prensa de ambos emitió un comunicado asegurando que los actores se separaban en buenos términos. “Ellos continúan manteniendo una amistad y se preocupan mucho el uno por el otro”, se informaba. Puertas para adentro, la realidad era otra. En 2009, cuando firmaron los papeles de divorcio, a Fraser se le ordenó pagar 50 mil dólares por mes de cuota alimentaria, entre otros gastos, pero no pudo cumplir con lo que el juez solicitó. En 2013, su esposa lo acusó de mentir respecto de sus ingresos, mientras que el actor aseguraba que su patrimonio había bajado considerablemente y que no podía pagar todos los meses la suma originalmente acordada. “Brendan trató de reducir el monto porque sufrió una herida que podía impactar en su carrera”, informaba entonces el portal RadarOnline. Su exmujer no solo puso en duda su testimonio sino que también lo acusó de fraude y de esconder nueve millones de dólares del contrato inicial de divorcio y la separación de bienes. El ida y vuelta judicial se prolongó por un largo período de tiempo. Finalmente, por el bien de sus tres hijos, Fraser y Smith llegaron a un arreglo extrajudicial del que nunca hablaron públicamente.

"Estuve depresivo, me culpaba a mí mismo de todo lo que había pasado en mi vida, eso me hizo volverme un recluso" Brendan Fraser

El divorcio y la batalla legal posterior sumió a Fraser en una profunda depresión. Además debió afrontar problemas de salud tras la separación de la madre de sus hijos. El actor fue operado de las cuerdas vocales, debieron reemplazar parte de una de sus rodillas y se sometió a una laminectomía en dos ocasiones por daños sufridos en su columna vertebral. Asimismo, no tenía el dinero suficiente para poder costear todas las intervenciones debido a que su carrera se había detenido. “Ir a trabajar mientras entrabas y salías de hospitales todo el tiempo no fue posible”, declaró en diálogo con GQ. Además el actor perdió a su madre, Carol Mary, y todo se le fue de las manos. “Estuve depresivo, me culpaba a mí mismo de todo lo que había pasado en mi vida, eso me hizo volverme un recluso”, recordó. Como él mismo lo manifestó en su discurso en los SAG, en ese período de su vida sintió que se estaba ahogando y que no sabía cómo subir a la superficie. El apoyo de sus hijos y el haber podido subsanar los conflictos con su exmujer contribuyeron a su mejoría, al igual que el haber conocido a la maquilladora Jeanne Moore, su actual novia , quien lo acompaña a todos los eventos y celebra con él sus más recientes triunfos, el fruto de esa pelea que tuvo que dar contra los demonios.

Un noviazgo de bajo perfil

Brendan Fraser y Jeanne Moore se muestran juntos, pero poco se sabe de su relación FREDERIC J. BROWN - AFP

Aunque se muestren juntos y muy sonrientes en diversas entregas de premios, Fraser sigue manteniendo los detalles de su vida privada lejos de las cámaras. Por lo tanto, hasta que no lo vimos de la mano de Jeanne, que no se sabía mucho de sus romances. Según fuentes cercanas a ambos, se conocieron por medio de amigos en común de la industria en la que Moore trabaja desde hace muchos años no solo en el área de maquillaje y peinado sino también en la de producción. “Quiero que mi vida privada se mantenga lo más estable posible”, se sinceró el actor en diálogo con la revista NME. “En el arte puedo tomar riesgos y desafiarme a mí mismo, pero no quiero hacer lo mismo en la vida, no es eso lo que necesito”. Cuando se le preguntó por su relación con Moore, el actor se limitó a decir que se encuentra “en un gran momento” y que por eso prefiere cuidar su vínculo del ojo público. De hecho, nunca trascendió si el intérprete estuvo en pareja antes de conocer a Jeanne, la mujer que cambió su vida: “Ahora está todo muy tranquilo”.

"Desde que conocí a Jeanne que mi vida está estable, estoy muy tranquilo" Brendan Fraser

El actor también expresó que trata de organizar encuentros con sus hijos la mayor parte del tiempo posible y, en algunas imágenes que trascendieron, se puede ver cómo Moore también está con ellos, disfrutando de salidas y de eventos de la industria a la que su padre pudo regresar a pesar de todos los escollos que tuvo en el camino. Por lo tanto, no es casual que su personaje en La ballena haya conectado con él de una manera tan profunda. “Esta película trata sobre el amor, sobre la redención. Trata de encontrar la luz en un lugar oscuro y tengo mucha suerte de haber trabajado con un conjunto que es increíble. Yo estaba perdido en el desierto. Probablemente debería haber dejado un rastro de migas de pan, pero Darren (Aronofsky), vos me encontraste y, como todos los mejores directores, simplemente me mostraste a dónde ir para llegar a donde necesitaba estar”, expresó Fraser al ganar el Critics’ Choice y ante los aplausos de sus colegas que se mostraban genuinamente felices por su regreso.

El emotivo discurso que dio Brendan Fraser al ganar el premio como mejor actor

Cuando fue nominado al Oscar, sus hijos le organizaron una fiesta que simboliza el logro tras un extenso período de batallas personales. “Sentí asombro y sorpresa porque mis hijos me sorprendieron con tortas y globos”, le contó Fraser al sitio web Extra. Leland tiene ahora 16 años, Holden, 18 y Griffin, 20. “Se metieron a escondidas en casa, ya tenían un plan armado. Eso y la sensación de haber podido compartir ese momento con mis seres queridos es ahora un recuerdo inolvidable para mí”, subrayó el actor que pudo ponerse de pie y reconstruir no solo su carrera sino también su vida personal, una en la que ahora reina la armonía y que le da ese empujón extra para nunca bajar los brazos.