Brendan Fraser pidió perdón por una escena de George de la jungla filmada hace 25 años: “Estuve mal”

Brendan Fraser alcanzó una enorme fama a finales de los 90 y comienzos de los 2000 gracias a éxitos de taquilla como La momia y permaneció lejos de las cámaras durante varios años hasta su aplaudido regreso con la película The Whale (La ballena). Por ese motivo, el actor está brindando numerosas entrevistas en la que se muestra conmovido por esta segunda oportunidad que le brindó el público y la industria. Y en una de esas charlas, sorprendió al pedir disculpas por un episodio que sucedió hace dos décadas y media.

En 1997, Brendan se encontraba filmando la película George of the jungle (George de la selva), una comedia de aventuras basadas en el popular personaje animado. Fue uno de los primeros protagónicos que le permitió construir un nombre dentro de la industria, aunque el recuerdo de ese éxito está asociado a un confuso episodio por el que Fraser sintió que debía pedir perdón.

En una nota con SFGATE, un portal de noticias centrado en las actividades de San Francisco, el actor recordó un caos de tránsito que se originó por el film, y explicó: “Cuando estábamos haciendo George of the Jungle, en una escena George iba a rescatar a un paracaidista que había quedado colgando del Golden Gate Bridge. Eso exigió que Disney debiera poner un maniquí que simulara ser el paracaidista colgando desde el puente. Y eso generó que el tráfico se atascara en ambos lados del puente”.

Brendan Fraser, en sus años iniciales en Hollywood

Más adelante, Brendan recordó el complejo movimiento vehicular que se originó a partir de la filmación de esa escena, y detalló: “Mi tráiler estaba del otro lado, en un estacionamiento. Y recuerdo perfectamente observar el Golden Gate, y ver a ese muñeco paracaidista colocado allí. Y prendo la televisión, y la transmisión de Oprah se interrumpió a raíz de una noticia de último momento, en la que un reportero desde un helicóptero informaba que había un paracaidista atorado en ese puente . Y desde mi lugar veía a esos helicópteros que estaban saliendo por televisión y me di cuenta que nadie había pedido la autorización correspondiente para filmar, y que alguien iba a tener serios problemas con la oficina del alcalde. Así que puedo disculparme por eso”. Y de manera muy sincera, Fraser concluyó: “Así que todo sea dicho: ahí estuve mal, y no va a volver a pasar”.

El reconocimiento por The Whale

Brendan Fraser, Hong Chau, Darren Aronofsky, Sadie Sink y Samuel D. en la presentación de The Whale, en Venecia Vianney Le Caer - Invision

En el marco del último Festival de Venecia, tuvo su premiere The Whale. En ese largometraje, Fraser compone a Charlie, un solitario profesor de inglés con obesidad mórbida y decide luchar para volver a encontrarse con su hija Ellie, una adolescente de 17 años interpretada por la actriz de Stranger Things, Sadie Sink. El trío protagónico se completa con Samantha Morton, Hong Chau y Ty Simkins. El film marca también el retorno de Darren Aronofsky, cuya última película, Madre!, de 2017, no fue precisamente un éxito y dividió a la crítica.

Brendan Fraser en The Whale, la nueva película de Darren Aronofsky

Durante la presentación, los espectadores alabaron la actuación de Fraser y le dedicaron una ovación de siete minutos. El actor agradeció los aplausos, firmó varios autógrafos y no ocultó sus lágrimas de emoción.

“Vas a ver algo que nunca antes viste”, aseguraba en una entrevista de 2021 sobre The Whale. “Eso es realmente todo lo que puedo decirles. El guardarropa y el vestuario eran gigantes, sin costuras, engorrosos. Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho, pero no quiero ser tímido. Sé que va a causar una impresión duradera”, adelantaba poco después de haber finalizado la filmación.

