Conocé a Regé-Jean Page, el galán del hit romántico de Netflix

29 de diciembre de 2020 • 15:50

Desde su estreno el pasado 25 de diciembre, Bridgerton -la primera producción de Shonda Rhimes para Netflix- cautivó por completo a la audiencia de la plataforma de streaming. Entre todos sus personajes, hubo uno que se destacó por sobre el resto: el galán de la historia, Simon Basset, interpretado por el actor Regé-Jean Page.

Page nació en 1990 en Londres, pero a los pocos meses se mudó con su familia a Harare, la capital de Zimbabwe; es hijo de una enfermera oriunda de dicho país y de un pastor británico, que se trasladó temporalmente al continente africano para predicar. Cuando tenía 14 años la familia se mudó a Londres nuevamente, lo que fue un gran shock para el por entonces adolescente.

"El primer año en el colegio estuve siempre a un costado, y me acostumbré a eso", contaba en el 2017 durante una entrevista con la revista The Fall. "Siendo un adolescente, la idea de andar por el mundo gritándole a la gente era algo que me gustaba. Encontré confort en la agresión, en romper las falsas paredes que me levantaban y en desafiar las normas". Fue gracias a su espíritu rebelde que descubrió el punk y comenzó a incursionar en la música.

No tardó mucho tiempo en formar una banda con su hermano, en donde tocaba la batería y cantaba. "Cuando me involucré con la escena del punk, mi noción sobre lo que era una carrera cambió. Me di cuenta que dedicarse a esto implicaba que la gente y la comunidad te quiera y te apoye en tu camino", reflexionó.

Con el tiempo fue encontrando la pasión por la actuación, y poco a poco dejando la música de lado para dedicarse de lleno a las tablas. A los 23 años, después de graduarse del Drama Centre de Londres, comenzó su camino profesional siendo parte del elenco de las obras de teatro The History Boys y El mercader de Venecia, en donde tuvo la oportunidad de actuar junto a Jonathan Pryce en el escenario del Shakespeare's Globe de la capital inglesa.

No pasó mucho tiempo hasta que su talento fue reconocido y comenzó a construir una carrera en Estados Unidos. Su primer rol en el país americano fue en la serie ROOTS (2016), en donde interpretaba a Chicken George.

Este personaje le terminó de abrir las puertas dentro de la industria, llevándolo a ser parte de los elencos de For The People (2018), Mortal Engines (2018) y Sylvie's Love (2020).

Hoy el actor brilla en Bridgerton, la serie basada en las novelas románticas de Julia Quinn y creada por Chris Van Duren, veterano colaborador de Rhimes, y que tiene como contexto la dinámica de la alta sociedad durante el período conocido como la Regencia en el Reino Unido, cuando las mujeres eran exhibidas en fastuosos bailes en diversos palacios aristocráticos para captar la atención de hombres con quienes pudieran casarse, dentro de lo posible, en el corto plazo, y para complacer también a sus respectivas familias.

"Bridgerton también me dio la oportunidad de recorrer Inglaterra, país al que tenía olvidado, y reconectarme con diferentes ciudades", le contaba el actor en exclusiva a LA NACION mientras aseguraba que uno de los regalos de esta ficción es la posibilidad de trabajar junto a Rhimes, la prolífica productora de series como Grey's Anatomy, Scandal y How to Get Away with Murder.

