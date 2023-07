Britney Spears anunció la publicación de sus memorias: “Mi historia, mi palabra... ¿Están listos?”

escuchar

Britney Spears está lista para contar su verdad al mundo, y eligió hacerlo a través de un libro. La cantante reveló en las últimas horas que sus memorias, que llevarán el título de The Woman In Me (La mujer que hay en mí), saldrá a la venta el próximo 24 de octubre.

Además, la cantante reveló la tapa de la obra, que será publicada por la editorial Gallery Books, perteneciente a Simon & Schuster, quienes ganaron la pelea luego de que varias empresas se disputaran los derechos de la misma.

“El convincente testimonio de Britney en un juicio público conmocionó al mundo, cambió las leyes y demostró su fuerza y valentía”, le dijo a la revista People Jennifer Bergstrom, vicepresidenta senior y editora de Gallery Books. “No me cabe duda de que sus memorias tendrán un impacto similar y serán el acontecimiento editorial del año. No podríamos estar más orgullosos de ayudarla a compartir por fin su historia”, agregó.

La editorial compartió que las memorias de Britney “iluminan el poder duradero de la música y el amor - y la importancia de que una mujer cuente su propia historia” en sus propios términos. “ La mujer que hay en mí es una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza ”, se afirma en un comunicado de prensa.

La tapa del libro que contará la historia de Britney Spears

La noticia de que Spears publicará sus memorias llega un año y medio después de la finalización de su tutela de 13 años, en la que su padre, Jamie Spears, controlaba sus finanzas pero también gran parte de su vida cotidiana. Tras un histórico fallo judicial, en noviembre de 2021, la intérprete recuperó su independencia y su patrimonio de 60 millones de dólares.

Al parecer, la actriz de Crossroads quería escribir sus memorias desde que su hermana menor, Jamie Lynn Spears, escribió un libro titulado Things I Should Have Said (Cosas que debería haber dicho), que salió a la venta en enero de 2022 y contaba su visión de la situación que atravesaba la estrella de la familia. En ese momento, Britney respondió afirmando que el libro de su hermana estaba lleno de mentiras e incluso la llamó “escoria”.

“Felicitaciones, escritora consagrada... No tenés cara para vender un libro y hablar tanta mierda, pero estás mintiendo jodidamente. Desearía que te sometieras a un detector de mentiras para que todas estas personas vean que mentís descaradamente sobre mí”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram. “¡Desearía que el señor todopoderoso bajara y mostrara a todo el mundo que estás mintiendo y haciendo dinero de mí”, añadió.

En abril de este año, fuentes cercanas a la cantante le dijeron al sitio Page Six que Britney había terminado de escribir sus memorias y que las mismas “sacudirán al mundo”.

“ El libro de Britney es una historia de triunfo. Abarcará sus momentos más vulnerables, su infancia -siendo una niña con grandes sueños-, su ruptura con Justin Timberlake, el momento en que se afeitó la cabeza y su batalla con su familia por su tutela ”, expresó esta fuente. “También es una historia de supervivencia, de una mujer encontrando la manera de salir de la paralizante tutela para encontrar la felicidad con su marido Sam Asghari”.

Otra persona cercana al proyecto también compartió que el libro sería “un innovador bestseller”, y añadió: “ Es una lectura inspiradora, no solo porque muestra la fuerza del espíritu de Britney, sino porque su historia está contada con mucho estilo, ingenio, inteligencia, honestidad y sin ninguna autocompasión ”.

Page Six también confirmó que Britney había estado trabajando con el “escritor fantasma” Sam Lansky, un aclamado novelista y periodista que ya escribió varios libros de celebridades. La finalidad de este libro es que la artista pueda volver a apropiarse de su vida. “La narrativa de su vida ha sido cambiada una y otra vez por los medios de comunicación, los paparazzi, los ex de Britney e incluso su propia familia”, señaló esta persona. “ Después de haber sido silenciada durante casi 14 años, está lista para recuperar su voz, algo que nunca debieron quitarle en primer lugar ”.

