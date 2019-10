La defensa de Juan Darthés apeló el sobreseimiento a Anita Co

Fernando Burlando confirma que Juan Darthés sigue en Brasil Fuente: Archivo

La defensa de Juan Darthés apeló ayer el sobreseimiento a Anita Coacci dictado el viernes por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 9 en la causa iniciada por la denuncia que el actor presentó contra la actriz por presuntas injurias, luego de que ésta lo acusara públicamente de abuso sexual.

El abogado de Darthés, Fernando Burlando, explica que los apoderados del actor "presentaron un recurso de apelación" por no estar "para nada de acuerdo con la resolución de la Justicia y con que maneje el destino de una persona que tenía apoderados acá sin contemplar, entre otras cosas, todos los inconvenientes que él tenía para estar presente por los escraches que se organizaban", dice.

El letrado considera que la jueza "no puede presumir el desinterés de Darthés, ya que tiene apoderados y la ley no le exige que venga. Además, el código de procedimiento de la Nación establece claramente que no es necesaria su presencia. Lo querían someter al escarnio público sabiendo que había situaciones que hacían prácticamente inviable su presencia", opina.

Burlando hace hincapié en que en la audiencia de conciliación estuvieron presentes los representantes legales del actor. "Nosotros tenemos un poder especial, pero para la Justicia esto es una forma de sacarse trabajo, de no hacer lo que le corresponde, que es tramitar un proceso en el que la propia decisión del denunciante -Darthés- estuvo demostrada en infinidad de oportunidades", remarca.

Darthés "no volvió a trabajar" desde su exilio en Brasil, según señala su abogado

La abogada defensora de Coacci, Raquel Hermida, señaló el viernes que el sobreseimiento a la actriz se fundamentó "en la falta de interés de Darthés" -que reside en Brasil desde que fue denunciado por Thelma Fardin el pasado diciembre- de presentarse ante la justicia en las audiencias, "manifiesta al haber viajado a Buenos Aires sin personarse ante el Tribunal".

Sobre esto último, Burlando señala: "Juan estuvo en Buenos Aires y no se presentó, pero en realidad la jueza no lo citó cuando estuvo acá. Entonces, ¿cómo puede saber él que estaba convocado? Además, Darthés vino por un problema de la mamá, que está muy enferma y, si hubiese sido convocado en ese momento, hubiese ido. No tenía ningún problema. Pero tiene que haber una citación formal por parte de la Justicia y la convocatoria no era en esa fecha. Además, es ridículo, porque él siempre estuvo presente a través de sus apoderados", insistió.

Acogiéndose al código de procedimiento, el letrado recalca que "uno puede ser representado por sus apoderados en todas las diligencias del juicio, hasta en el juicio oral. Esto termina en ese juicio", subrayó.

La defensa del actor también critica lo siguiente: "la Justicia no solo no contempló que no venía porque tenía problemas de salud, sino tampoco que cada vez que venía le hacían un escrache. Los problemas de salud que tiene Darthés son precisamente por estos escraches y por esta situación que lo puso en vilo familiar", indica.

Anita Coacci fue sobreseída el viernes por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 9, decisión que apeló ahora la otra parte Fuente: Archivo

Sobre el actual estado de salud del artista, su abogado agrega: "Juan está mal. Es una persona que no es la misma que antes. Dejó de ser él. Está con problemas que jamás imaginó que iba a tener y muchas veces se pregunta por qué y dice: 'no tengo ni una sola causa en mi contra, no tengo problemas en Argentina y se han ocupado de escracharme'", añade.

Burlando confirma que Darthés "no pudo volver a trabajar más porque no está en eje". Además, afirmó que "sigue en Brasil, en San Pablo".

En relación a cómo seguirá la causa, el abogado señala: "Vamos a continuar hasta el final con este proceso porque el interés de Darthés está en lo que piden sus apoderados, que siempre pidieron audiencia y que se lleve a cabo". Burlando insiste en que siempre hubo buena disposición de los apoderados para participar en la conciliación, "aunque no era mucho del interés de Darthés".

La apelación pasará ahora a la Cámara para su resolución. "La Cámara va a tener que seguir adelante con este proceso y se lo van a tener que dar a otro tribunal oral", añadió.

Anita Co: "Si quieren ir a la guerra, vamos"

Sobre la decisión del denunciante, se expresó también la sobreseída, Anita Co. En diálogo con LA NACION, la actriz opinó que el recurso de apelación presentado por la otra parte "no hace más que exponer a Darthés y a su abogado en sus faltas".

Coacci considera que, "entre otras cosas, también les falta vergüenza para seguir provocando y manteniendo está ridícula acción legal cuasi bélica, en vez de hacerse responsable de sus actos y pedir disculpas o llamarse a silencio". Tras ello, adelantó que, si bien "no tenía ganas de generar una contrademanda", ni cree que lo hará, "el nivel de provocación y de amenazas es tal" que se confiesa "completamente harta".

Además, a través de un posteo, la actriz valoró: "Hay gente que, aunque no esté a derecho, se toma el atrevimiento de seguir burlándose de las mujeres y se levanta con ganas de seguir cagándote la vida. Quieren volver a la guerra. Ok. Vamos", escribió.